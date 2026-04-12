Trump po shikonte një ndeshje UFC, ndërsa negociatat dështuan
Presidenti Donald Trump mori pjesë në një ndeshje UFC në Florida, ndërsa bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit në Pakistan përfunduan pa një marrëveshje.
Trump mbërriti në UFC 327 në Miami, ku u prit nga Dana White, presidentja e UFC, përpara se të hynte në arenë për të parë ndeshjen.
Ai shoqërohej nga disa anëtarë të familjes së tij, ndërsa Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio dhe ambasadori i SHBA-së në Indi Sergio Gor ishin ndër të pranishmit.
Paraqitja e tij vjen në një kohë kur një raund i tretë i bisedimeve Iran-SHBA në Islamabad përfundoi pa ndonjë përparim, me dallimet kryesore midis dy palëve që mbeten të pazgjidhura.
Duke folur në Islamabad, zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance tha se Uashingtoni dhe Teherani nuk arritën një marrëveshje pavarësisht negociatave të zgjatura.
“Nuk kemi arritur një marrëveshje… ky është një lajm i keq për Iranin, shumë më tepër sesa për Shtetet e Bashkuara”, tha ai, duke shtuar se Irani kishte zgjedhur “të mos i pranonte kushtet tona”. /Telegrafi/