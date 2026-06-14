Në kërkim të një jete më të mirë, amerikanët po largohen masivisht nga SHBA-ja
Për dekada me radhë, Shtetet e Bashkuara kanë qenë destinacioni kryesor për miliona njerëz që kërkonin një jetë më të mirë.
Megjithatë, një prirje e re po tërheq vëmendjen: gjithnjë e më shumë amerikanë po largohen nga vendi i tyre dhe po vendosen jashtë kufijve të SHBA-së në kërkim të kostove më të ulëta të jetesës, kujdesit më të përballueshëm shëndetësor dhe një cilësie më të mirë jete.
Sipas raportimeve të bazuara në analiza të publikuara nga The Wall Street Journal, SHBA-ja vitin e kaluar regjistroi migracion neto negativ – një fenomen që nuk ishte parë që nga periudha e Depresionit të Madh.
Edhe pse kjo lidhet kryesisht me uljen e imigracionit dhe rritjen e deportimeve, po vërehet gjithashtu një rritje e numrit të qytetarëve amerikanë që zgjedhin të jetojnë jashtë vendit.
Vlerësohet se aktualisht midis katër dhe nëntë milionë amerikanë jetojnë jashtë SHBA-së. Qytete si Lisbona, Dublini dhe Barcelona janë bërë qendra të njohura për emigrantët amerikanë, ndërsa shumë pensionistë po zhvendosen në Meksikë për shkak të kostove më të ulëta të kujdesit shëndetësor.
Një tjetër faktor është kostoja e lartë e jetesës në shumë qytete amerikane. Punonjësit që mund të punojnë në distancë po zgjedhin vende ku qiratë, shërbimet dhe shpenzimet e përditshme janë dukshëm më të ulëta. Ndërkohë, mijëra të rinj po studiojnë jashtë vendit për të shmangur tarifat e larta universitare në SHBA.
Fenomeni është përshkruar nga disa analistë si një version i ri i “ëndrrës amerikane” – jo më ndërtimi i jetës në Amerikë, por përdorimi i shtetësisë amerikane dhe punës në distancë për të jetuar më lirë dhe më rehat në vende të tjera.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se SHBA-ja mbetet një nga ekonomitë më të mëdha dhe më tërheqëse në botë, ndërsa largimi i amerikanëve nuk po ndodh në shkallë që të ndryshojë ndjeshëm strukturën demografike të vendit. /Telegrafi/