Tri transferime që Luis Enrique dëshiron te PSG për të vazhduar dominimin në Evropë
Paris Saint-Germain nuk është i kënaqur me suksesin e tij aktual dhe tashmë po përgatit një verë me lëvizje të mëdha për të forcuar një skuadër që aspiron të vazhdojë të dominojë skenën evropiane. Me fuqi financiare dhe planifikim ambicioz, klubi parisien po përgatitet të hyjë në tregun e transferimeve në mënyrë agresive.
Nën udhëheqjen e trajnerit Luis Enrique, Paris Saint-Germain ka përcaktuar një plan të qartë veprimi për përcforcimin e skuadrës për edicionin e ri.
Trajneri asturian ka identifikuar disa pozicione kyçe për t'u forcuar dhe tashmë i ka informuar bordit emrat që ai i konsideron si prioritete për ta çuar ekipin në nivelin tjetër.
Objektivi kryesor i PSG-së është Julian Alvarez, sulmuesi aktual i Atletico Madridit. Ylli argjentinas e ka vendosur veten si një nga sulmuesit më të kompletuar në botë, duke kombinuar aftësinë për të shënuar gola, lëvizshmërinë dhe punën në grup.
Profili i tij i përshtatet në mënyrë të përkryer stilit të lojës së Enriques, pasi ai kërkon një sulmues të gjithanshëm dhe të përkushtuar. PSG është e përgatitur të bëjë një ofertë afër 150 milionë eurosh, një shifër që pasqyron rëndësinë e lojtarit në planet e tyre.
Megjithatë, nënshkrimi i kontratës nuk do të jetë i lehtë. Barcelona po e monitoron nga afër argjentinasin, duke shtuar konkurrencë të mëtejshme në një operacion tashmë kompleks.
Një tjetër emër në listën e ngushtë të PSG është Yan Diomande, një nga yjet e RB Leipzig. Vetëm 19 vjeç, anësori afrikan ka shpërthyer në skenë, duke u dalluar për shpejtësinë, aftësitë e tij në driblim dhe aftësinë e tij në vendimmarrje.
PSG e sheh atë si një lojtar për të tashmen dhe të ardhmen. Tarifa e transferimit të tij mund të jetë rreth 100 milionë euro, një investim i konsiderueshëm, por në përputhje me potencialin e lojtarit dhe trendet aktuale të tregut.
Konkurrenca për Diomande është e fortë. Disa klube të mëdha kanë treguar interes, duke e detyruar PSG-në të veprojë shpejt nëse dëshiron të sigurojë nënshkrimin e tij.
Objektivi i tretë me prioritet është Luka Vuskovic, një qendërmbrojtës i ri që i përket Tottenham Hotspur dhe i cili ka shkëlqyer gjatë periudhës së tij të huazimit te Hamburgu në Bundesliga.
Vetëm 19 vjeç, Vuskovic ka demonstruar një pjekuri dhe nivel konkurrues që e vendos atë midis mbrojtësve më premtues në Evropë. Aftësia e tij për të parashikuar ndeshjen, fiziku i tij dhe shpërndarja e topit e bëjnë atë një lojtar shumë të kompletuar.
PSG po kërkon të forcojë mbrojtjen e saj me talentë të rinj dhe beson se lojtari kroat mund të jetë një pjesë kyçe në të ardhmen e ekipit. Megjithatë, transferimi nuk do të jetë i lehtë për shkak të numrit të madh të klubeve që monitorojnë progresin e tij.
Afati kalimtar i verës premton të jetë emocionues për klubin parisien. Kombinimi i yjeve të afirmuar dhe talentëve të rinj pasqyron një strategji ambicioze që synon ta mbajë ekipin në krye.
Luis Enrique dëshiron të vazhdojë ndërtimin e një projekti fitues dhe këta tre emra formojnë bazën e një plani që premton të gjenerojë shumë bujë. PSG është e përgatitur të investojë shumë për të mbetur pikë referimi e futbollit evropian. /Telegrafi/