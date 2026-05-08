Pas kualifikimit në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve, lojtarët e Paris Saint-Germain kanë shumë arsye për të festuar. Atmosfera në dhomat e zhveshjes së parisienëve është në kulmin e saj, dhe trajneri Luis Enrique është më përgjegjës për këtë, siç konfirmohet nga një histori e shkëlqyer që po bën bujë në të gjithë Francën sot.

Siç raporton ekskluzivisht gazeta Le Parisien, trajneri spanjoll vendosi të nderojë të gjithë ekipin me rastin e ditëlindjes së tij. Enrique rezervoi tavolina VIP në restorantin prestigjioz dhe luksoz parisien "Prunier" dhe ftoi të gjithë lojtarët e PSG-së në një darkë festive për të festuar së bashku ditën e tij të mrekullueshme dhe suksesin në Ligën e Kampionëve.

Megjithatë, kur yjet e mëdhenj të PSG-së mbërritën në restorant, ata u pritën me një surprizë të plotë, pasi nuk kishte asnjë festues.

Enrique nuk u shfaq as në festën e ditëlindjes së tij dhe arsyeja për këtë është në fakt një lëvizje e shkëlqyer psikologjike. Strategu spanjoll e "shkarkoi" qëllimisht ekipin për t'u dhënë atyre mundësinë të relaksoheshin plotësisht dhe të festonin pa presion.

Ideja e tij ishte që lojtarët ta festonin ditëlindjen e tij pa praninë e tij. Ai donte që skuadra të shtronte një darkë të shkëlqyer, të shijonte kohën së bashku, të bisedonte dhe të forconte më tej frymën e skuadrës përpara ndeshjes më të rëndësishme të sezonit, të gjitha pa syrin vigjilent të "shefit" i cili mund t'i bënte më të rezervuar.

Ky veprim i pazakontë vetëm sa konfirmon pse Enrique konsiderohet një mjeshtër i detajeve, i cili kontrollon në mënyrë të përsosur dhomën e zhveshjes. Ai u dha lojtarëve një natë për t'u argëtuar dhe për t'u çlodhur, dhe në fund, sigurisht, e pagoi faturën.

Ndryshe, finalja e Ligës së Kampionëve midis PSG-së dhe Arsenalit do të luhet më 30 maj në Budapest nga ora 18:00.

