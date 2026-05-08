Luis Enrique befason përsëri: Ftoi lojtarët e PSG-së në festën e ditëlindjes, por më pas nuk u shfaq
Pas kualifikimit në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve, lojtarët e Paris Saint-Germain kanë shumë arsye për të festuar. Atmosfera në dhomat e zhveshjes së parisienëve është në kulmin e saj, dhe trajneri Luis Enrique është më përgjegjës për këtë, siç konfirmohet nga një histori e shkëlqyer që po bën bujë në të gjithë Francën sot.
Siç raporton ekskluzivisht gazeta Le Parisien, trajneri spanjoll vendosi të nderojë të gjithë ekipin me rastin e ditëlindjes së tij. Enrique rezervoi tavolina VIP në restorantin prestigjioz dhe luksoz parisien "Prunier" dhe ftoi të gjithë lojtarët e PSG-së në një darkë festive për të festuar së bashku ditën e tij të mrekullueshme dhe suksesin në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, kur yjet e mëdhenj të PSG-së mbërritën në restorant, ata u pritën me një surprizë të plotë, pasi nuk kishte asnjë festues.
It’s Luis Enrique’s birthday and he booked a dining at an upscale restaurant called Prunier to celebrate it and invited all the players but Enrique himself did NOT show up. He let the players celebrate his birthday WITHOUT him, and wanted them to enjoy themselves. @le_Parisien pic.twitter.com/MXnN7izHsO
— PSG Report (@PSG_Report) May 8, 2026
Enrique nuk u shfaq as në festën e ditëlindjes së tij dhe arsyeja për këtë është në fakt një lëvizje e shkëlqyer psikologjike. Strategu spanjoll e "shkarkoi" qëllimisht ekipin për t'u dhënë atyre mundësinë të relaksoheshin plotësisht dhe të festonin pa presion.
Ideja e tij ishte që lojtarët ta festonin ditëlindjen e tij pa praninë e tij. Ai donte që skuadra të shtronte një darkë të shkëlqyer, të shijonte kohën së bashku, të bisedonte dhe të forconte më tej frymën e skuadrës përpara ndeshjes më të rëndësishme të sezonit, të gjitha pa syrin vigjilent të "shefit" i cili mund t'i bënte më të rezervuar.
Ky veprim i pazakontë vetëm sa konfirmon pse Enrique konsiderohet një mjeshtër i detajeve, i cili kontrollon në mënyrë të përsosur dhomën e zhveshjes. Ai u dha lojtarëve një natë për t'u argëtuar dhe për t'u çlodhur, dhe në fund, sigurisht, e pagoi faturën.
Ndryshe, finalja e Ligës së Kampionëve midis PSG-së dhe Arsenalit do të luhet më 30 maj në Budapest nga ora 18:00. /Telegrafi/