Tri transferime për 250 milionë euro, zbulohet kërkesa e Luis Enrique për rinovimin e kontratës me PSG-në
Paris Saint-Germain ka siguruar zgjatjen e kontratës së Luis Enriques deri në qershor të vitit 2030, një veprim që garanton stabilitet teknik në ‘Parc des Princes’. Çelësi i nënshkrimit të kontratës së re thuhet se qëndron në një plan ambicioz përforcimesh prej 250 milionë eurosh.
Ky investim synon jo vetëm të ruajë dominimin vendas, por edhe të pushtojë përfundimisht fronin kontinental me një skuadër ëndrrash. Për të përmbushur kërkesat e trajnerit, bordi ka premtuar nënshkrimin e Maghnes Akliouche, Mateus Fernandes dhe Enzo Fernandez.
PSG po e bën këtë angazhim financiar për të mbuluar largimet e menjëhershme që skuadra do të pësojë gjatë afatit kalimtar të verës. Enrique ka qenë shumë i qartë në kërkimin e lojtarëve që i përshtaten filozofisë së tij të posedimit të topit dhe intensitetit të lartë mbrojtës. Plani i hartuar nga Luis Campos i jep përparësi talentëve të rinj dhe shkathtësisë taktike për të rifreskuar çdo zonë të fushës.
Me trajnerin asturian në krye, klubi synon të forcojë një stil loje të bazuar në posedim të topit, i cili do të jetë zilia e futbollit ndërkombëtar. 250 milionë eurot e ndara për nënshkrimet tregojnë se ambicia e pronarëve të Katarit mbetet e pa zvogëluar krahasuar me rivalët e tyre evropianë.
PSG dhe çekuilibri sulmues i Akliouche
Pjesa e parë e kësaj enigme taktike është anësori i talentuar i Monacos, i cili do të vijë për të trashëguar rolin e Kang-In Lee. Maghnes Akliouche është bërë një nga sensacionet e Ligue 1 falë aftësisë së tij në driblim dhe vizionit në fazën e tretë të fushës.
PSG po përgatit një ofertë prej 60 milionë eurosh për të siguruar një lojtar që i përshtatet në mënyrë të përkryer politikës së re të klubit për përfshirjen e lojtarëve francezë.
Enrique e vlerëson dinamizmin e tij dhe beson se mbërritja e tij do të ofrojë një gamë zgjidhjesh krijuese kundër mbrojtjeve të ngjeshura. Sulmuesi francez do të siguronte shkëndijën e nevojshme për të ruajtur konkurrencën në një rotacion sulmues që kërkon nivelin më të lartë të performancës.
Mateus Fernandes dhe vizioni krijues për mesfushën e PSG-së
Mesfusha do të marrë gjithashtu një frymë të re me mbërritjen e Mateus Fernandes, i cili aktualisht luan për West Ham. Lojtari portugez shquhet për praninë e tij fizike dhe teknikën e rafinuar, duke i lejuar atij të luajë si mesfushor qendror dhe si mesfushor sulmues krijues.
PSG ka 40 milionë euro të gatshme për ta rikthyer lojtarin portugez, një shifër që mund të ndryshohet nëse klubi i tij aktual bie nga kategoria.
Enrique e sheh atë si plotësuesin ideal për të siguruar ekuilibër dhe kërcënim sulmues për një mesfushë që kërkon lojtarë hibridë. Shkathtësia e talentit të ri është një nga kushtet e panegociueshme që trajneri vendosi për rinovimin e kontratës së tij.
Enzo Fernandez: Shfaqja e autoritetit të PSG-së në Evropë
Lëvizja më me ndikim në këtë afat kalimtar ambicioz padyshim do të jetë ofensiva totale për fituesin e Kupës së Botës, Enzo Fernandez. PSG është e përgatitur të shpenzojë 150 milionë euro për të joshur argjentinasin, duke përfituar nga kriza aktuale sportive e Chelseat. Trajneri spanjoll beson se ish-lojtari i Benficas është një nga organizatorët më të mirë në botë dhe partneri perfekt për Vitinhan.
Ardhja e tij do të përfaqësonte një hap të rëndësishëm përpara krahasuar me opsionet aktuale, duke garantuar një ndërtim të pastër nga mbrojtja dhe një prani komanduese në ndeshjet e mëdha. Ky veprim do të konfirmonte se klubi parisien nuk kursen asnjë shpenzim kur bëhet fjalë për rekrutimin e lojtarëve më me ndikim në botë.
Në fund të fundit, suksesi i këtij cikli të ri do të varet nga aftësia e Enriques për t'i bashkuar këto pjesë në një sistem fitues. PSG po hyn në një fazë të pjekurisë institucionale ku planifikimi sportiv duket se ka përparësi ndaj emrave të profilit të lartë të së kaluarës së afërt. Rinovimi i kontratës së asturianit dhe premtimet për nënshkrime elitare shënojnë fillimin e një epoke që premton emocione në Ligën e Kampionëve.
Me Maghnes Akliouche dhe Mateus Fernandes që presin në krahë, e ardhmja e ekipit duket më e ndritur dhe më e fortë se kurrë. Parisi po përgatitet për një revolucion të kontrolluar, qëllimi i vetëm përfundimtar i të cilit është lavdia e përjetshme nën qiellin evropian. /Telegrafi/