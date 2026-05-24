Tre vullnetarë të Kryqit të Kuq vdesin nga Ebola në Kongo
Tre vullnetarë që punonin për Kryqin e Kuq në Republikën Demokratike të Kongos kanë vdekur nga raste të dyshuara të Ebolës në provincën Ituri, epiqendra e shpërthimit të Ebolës në vend.
Në një deklaratë, Kryqi i Kuq tha se vullnetarët Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo dhe Ajiko Chandiru Viviane besohet se janë infektuar me virusin Ebola ndërsa menaxhonin trupat e pajetë gjatë një misioni që nuk kishte lidhje me Ebolën.
"Në kohën e ndërhyrjes, komuniteti nuk ishte në dijeni të shpërthimit të sëmundjes së virusit Ebola dhe shpërthimi nuk ishte identifikuar ende", thuhet në deklaratë.
"Këta vullnetarë humbën jetën duke u shërbyer komuniteteve të tyre me guxim dhe humanizëm", shtoi ajo.
Vullnetarët ishin ndër viktimat e para të emëruara të epidemisë, e cila po shkaktohet nga virusi i rrallë Bundibugyo.
Duke iu përgjigjur lajmit për vdekjen e tyre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tha se vullnetarët kishin "paguar çmimin përfundimtar në krye të detyrës".
"Identifikimi i hershëm i rasteve dhe trajtimi në kohë shpëtojnë jetë dhe janë thelbësore për ta vënë nën kontroll këtë shpërthim", tha Ghebreyesus.
"Varrimet e sigurta dhe dinjitoze janë gjithashtu thelbësore për të ndaluar transmetimin e Ebolës", shtoi ai.
Në një përditësim mbi shpërthimin, Ghebreyesus njoftoi se 82 raste të Ebolës ishin konfirmuar deri më tani në Kongo, me shtatë vdekje të konfirmuara.
Por ai tha se shkalla e epidemisë në vend ishte ndoshta "shumë më e madhe", me rreth 750 raste të dyshuara dhe 177 vdekje të dyshuara. /Telegrafi/