Rriten në 700 rastet me Ebola në Kongo, të paktën 139 viktima
Numri i rasteve të konfirmuara të ebolës në Republikën Demokratike të Kongos (DRK) është rritur në 689, përfshirë 139 raste me vdekje, thuhet në një raport të ri të situatës të publikuar nga autoritetet shëndetësore të vendit.
Të enjten u raportuan gjithsej 17 raste të reja të konfirmuara, përfshirë pesë vdekje, të gjitha në provincën lindore Ituri, thuhet në raport, sipas Xinhua.
Epidemia, e shkaktuar nga lloji i virusit të ebolës Bundibugyo, ka prekur 29 zona shëndetësore në tre provinca lindore: Ituri, Kivu i Veriut dhe Kivu i Jugut.
Deri të enjten janë raportuar gjithsej 168 raste të dyshuara, përfshirë 64 vdekje, raportojnë mediat.
Raporti gjithashtu thekson disa sfida operative, përfshirë hezitimin për t’iu nënshtruar autopsive, kapacitete të pamjaftueshme në qendrat e trajtimit të ebolës, mungesën e materialeve për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve në Kivu të Veriut, raportim të dobët të alarmimit në tre provinca dhe mungesë fondesh prej 21.5 milionë dollarësh amerikanë.
Dy vdekje të lidhura me ebolën janë raportuar në një kamp për persona të zhvendosur brenda vendit në Ituri, sipas një raporti të publikuar të enjten nga Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët.
Epidemia aktuale, e cila u shpall zyrtarisht më 15 maj nga Ministria e Shëndetësisë e DR Kongos, është shpërthimi i 17-të i ebolës në vend që nga identifikimi i virusit në vitin 1976. /Telegrafi/