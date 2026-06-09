Shpërthimi i Ebolës në Kongo, BE njofton një ndihmë prej 5 milionë eurosh
Bashkimi Evropian ka njoftuar një financim shtesë prej 5 milionë eurosh për të mbështetur përpjekjet për të përmbajtur shpërthimin e fundit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, ndërsa Komisionerja Evropiane për Menaxhimin e Krizave Hadja Lahbib vizitoi rajonin të dielën.
Duke folur pas mbërritjes në aeroportin e Bunias në provincën Ituri, një qendër kyçe logjistike për reagimin ndaj Ebolës, Lahbib tha se fondet do të përdoren për të krijuar qendra rajonale diagnostikuese në provincat më të prekura nga shpërthimi.
Njoftimi vjen ndërsa epidemia e Ebolës vazhdon të përshpejtohet në të gjithë Afrikën qendrore.
Gati 500 raste janë konfirmuar deri tani, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila e ka shpallur krizën një emergjencë ndërkombëtare të shëndetit publik.
“Bashkimi Evropian e merr shumë seriozisht këtë emergjencë. Sapo filloi shpërthimi, ne ndërmorëm veprime dhe ishim në terren shumë shpejt për të rritur mbështetjen tonë, dhe ky angazhim vazhdon edhe sot”, tha Lahbib.
Ajo shtoi se financimi i ri do të ndihmojë në ofrimin e testimeve më të shpejta dhe më të besueshme në zonat ku virusi po përhapet, duke u lejuar autoriteteve shëndetësore të identifikojnë dhe izolojnë rastet më shpejt.
Në përditësimin e saj të fundit të shtunën, OBSH-ja raportoi 452 infeksione të konfirmuara dhe 82 vdekje në Republikën Demokratike të Kongos, ku shpërthimi u shpall zyrtarisht tre javë më parë.
Ekspertët e shëndetit kanë paralajmëruar se, nëse nuk kontrollohet, epidemia mund të bëhet një nga më të mëdhatë e regjistruara ndonjëherë. /Telegrafi/