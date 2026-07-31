Të paktën 25 persona humbin jetën pasi një autobus pasagjerësh përmbyset në Algjeri
Të paktën 25 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një autobus pasagjerësh u përmbys në një aksident të rëndë rrugor në Algjeri.
Sipas autoriteteve lokale, autobusi ishte duke transportuar pasagjerë kur, për arsye që ende nuk janë bërë të ditura, humbi kontrollin dhe u përmbys.
Forcat e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe nisën operacionin e kërkim-shpëtimit për nxjerrjen e viktimave dhe të të mbijetuarve nga automjeti i dëmtuar, shkruan reuters.
Ekipet mjekësore kanë transportuar të plagosurit në spitalet më të afërta, ndërsa autoritetet kanë hapur një hetim për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Deri tani nuk është bërë e ditur nëse shkaku ka qenë shpejtësia e lartë, një defekt teknik, gjendja e rrugës apo ndonjë faktor tjetër.
Aksidentet rrugore janë një problem i vazhdueshëm në Algjeri, ku çdo vit regjistrohen mijëra përplasje me viktima.
Ky aksident është një nga më të rëndët e regjistruar së fundmi në vend dhe ka shkaktuar tronditje të madhe te opinionit publik algjerian.
Autoritetet pritet të publikojnë detaje të tjera pasi të përfundojë hetimi fillestar mbi rrethanat e tragjedisë. /Telegrafi/