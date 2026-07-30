Qindra emigrantë notojnë nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës
Qindra migrantë kanë hyrë në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta, nga Maroku gjatë javës së kaluar, tha udhëheqësi i territorit.
Juan Jesús Vivas tha se fluksi po i mbingarkon burimet dhe i kërkoi qeverisë spanjolle të ndërhyjë, transmeton Telegrafi.
Ministri i Brendshëm i Spanjës, Fernando Grande-Marlaska, pritet të vizitojë të premten, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.
Pamjet filmike treguan migrantë duke notuar dhe duke përdorur unaza të fryra dhe pajisje të tjera lundrimi për të notuar deri në Ceuta të enjten, ndërsa të tjerë vrapuan përmes një porte në gardhin kufitar.
Ceuta, në bregdetin verior të Marokut, është e ndarë nga Spanja kontinentale nga Ngushtica e Gjibraltarit dhe ka qenë prej kohësh një pikë qendrore për migrantët që përpiqen të arrijnë Evropën.
Ka raportime kontradiktore mbi shkallën e kalimit, me shifra që variojnë nga qindra në mijëra njerëz.
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Media spanjolle vlerësoi se midis 2,000 dhe 3,000 njerëz hynë në Ceuta të enjten, sipas Reuters, por tha se Guardia Civil nuk e kishte konfirmuar shifrën.
Ndërkohë, transmetuesi publik i Spanjës RTVE raportoi se "qindra" kaluan në territor gjatë ditës.
Gjithashtu tha se më shumë se 1,500, kryesisht emigrantë të rinj marokenë, kishin arritur në Ceuta gjatë dy javëve të fundit.
Vivas tha se trupat e 60 personave ishin gjetur në det në muajt e fundit, raportoi RTVE.
Ai shtoi gjithashtu se territori po përballej me një emergjencë humanitare dhe sigurie, duke paralajmëruar se qendrat e pritjes për të miturit e pashoqëruar po funksiononin disa herë më shumë se kapaciteti i tyre i synuar, sipas Reuters.
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Rritja e numrit të madh të emigrantëve ka nxitur krahasime me majin 2021, kur rreth 8,000 njerëz hynë në Ceuta brenda pak ditësh, duke përkeqësuar tensionet diplomatike me Marokun.
Enklavat e Ceutës dhe Melillës të Spanjës, të cilat ndodhen në Afrikën e Veriut, përfaqësojnë kufirin e vetëm tokësor të Bashkimit Evropian me Afrikën.
Autoritetet spanjolle kanë rritur sigurinë rreth enklavave në vitet e fundit përmes rritjes së mbikëqyrjes, përforcimit të barrierave dhe përmirësimit të marrëdhënieve dypalëshe me Marokun, por njerëzit vazhdojnë të përpiqen të kalojnë. /Telegrafi/