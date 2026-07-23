Liberia sekuestron kokainë me vlerë 277 milionë euro të lidhur me një rrjet trafikimi 'të organizuar dhe të financuar mirë'
Autoritetet liberiane kanë sekuestruar gati katër ton kokainë me vlerë rreth 317 milionë dollarë (277 milionë euro) në atë që autoritetet e quajnë një nga operacionet më të mëdha të konfiskimit të drogës në vend.
Operacioni u zhvillua në rrugën që të çon në Aeroportin Ndërkombëtar Roberts, rreth 30 kilometra nga kryeqyteti, Monrovia, dhe çoi në arrestimin e dy shtetasve të huaj, transmeton Telegrafi.
Konfiskimi "zbuloi një rrjet të organizuar, të sofistikuar, kompleks dhe të financuar mirë të trafikimit të narkotikëve", tha prokurori i përgjithshëm dhe ministri i drejtësisë.
Hetuesit zbuluan "rreth 3,971 kilogramë pllaka të përpunuara të kokainës së dyshuar" me një vlerë të vlerësuar në rrugë prej 317.7 milionë dollarësh (279.1 milionë euro), shtuan ata.
Policia Kombëtare Liberiane publikoi foto që tregojnë një kamion të madh me karrocë të hapur që mbante, atë që dukej të ishte çanta me drogë të dyshuar dhe prova të tjera pas bastisjes së së martës.
Sekuestrimi vjen pas një tjetër sekuestrimi të madh të drogës në të njëjtin aeroport në qershor, kur autoritetet sekuestruan 237.6 kilogramë kokainë të fshehur në atë që dukej të ishte ngarkesë e zakonshme tregtare, duke çuar në akuza kundër pesë burrave dhe një kompanie logjistike.
Pas sekuestrimit, presidenti i Liberisë, Joseph Boakai, u zotua të "zbulojë dhe shkatërrojë" rrjetet pas tregtisë së drogës në Liberi, duke njoftuar një hetim të koordinuar për të siguruar që "çdo individ i gjetur përgjegjës të jetë plotësisht përgjegjës sipas ligjit". /Telegrafi/