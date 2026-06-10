Sulmues të shumtë vrasin 12 persona në të shtëna masive në Afrikën e Jugut
Policia tha të mërkurën se disa sulmues vranë 12 persona dhe plagosën të paktën nëntë të tjerë në një sulm masiv me armë zjarri natën vonë në Johannesburg, i fundit në sulmet e tilla që kanë tronditur qytetin e Afrikës së Jugut.
Policia tha se beson që më shumë se 10 të dyshuar u çuan me një minibus në një vendbanim informal në periferi të Clevelandit, Johannesburg, të martën në mbrëmje dhe, pasi mbërritën atje, hapën zjarr ndaj njerëzve, transmeton Telegrafi.
Kohët e fundit, Afrika e Jugut ka parë disa të shtëna masive të profilit të lartë, përfshirë dy në dhjetor që vranë më shumë se 20 persona. Një nga sulmet kishte përfshirë edhe disa persona me armë zjarri.
Të shtënat ndonjëherë lidhen me bandat e paligjshme të minierave që veprojnë në dhe përreth Johannesburgut. Periferia e Clevelandit është e lidhur me aktivitetin e paligjshëm të minierave.
Sipas një deklarate të policisë, sulmuesit "lëvizën nëpër zonë, duke hapur zjarr ndaj banorëve dhe anëtarëve të komunitetit në vende të shumta përpara se të iknin nga vendi i ngjarjes me të njëjtin automjet".
Viktimat ishin nëntë burra dhe tre gra, sipas policisë. Njëmbëdhjetë vdiqën në vendngjarje dhe një viktimë tjetër vdiq në spital.
Policia po kërkonte sulmuesit, por nuk ishin bërë arrestime. Motivi për të shtënat mbeti i paqartë, thanë ata.
Vendbanimet informale në Afrikën e Jugut janë zona banimi të paplanifikuara, zakonisht të përbëra nga kasolle ose struktura të ngjashme.
"Detektivët provincialë dhe të rretheve, të mbështetur nga ekspertë të inteligjencës kriminale dhe mjeko-ligjorë, janë mobilizuar për të hetuar incidentin dhe për të gjurmuar të dyshuarit", tha zëdhënësja e policisë Athlenda Mathe.
Komisioneri i policisë Tommy Mthombeni tha se sulmuesit ishin "të pashpirt", por refuzoi t'i lidhë vrasjet me minierat e paligjshme derisa hetimi të përfundonte.
"Ne jemi ende duke hetuar, por ajo që kemi parë këtu është një akt kriminal. Ne kemi vendosur të gjitha njësitë e nevojshme", tha ai, duke shtuar se zyrtarët e inteligjencës kriminale janë vendosur gjithashtu në zonë. /Telegrafi/