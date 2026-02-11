Tre banorë të rinj hyjnë në Big Brother VIP Albania: Ardit Murataj, Livia Lozi dhe Shëndrit Lumi
Shtëpia e Big Brother VIP Albania është pasuruar me tre banorë të rinj, duke sjellë dinamika dhe energji të reja në lojë.
Në garë janë futur Ardit Murataj, gazetar dhe moderator i njohur, Livia Lozi, aktore, si dhe Shëndrit Lumi, gazetar nga Kosova.
Hyrja e tyre ka surprizuar banorët aktualë dhe ka zgjuar reagime të shumta brenda shtëpisë.
Treshja pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjitë e lojës, aleancat mes banorëve dhe raportet brenda shtëpisë, duke shtuar edhe më shumë tension dhe kuriozitet tek publiku.
Banorët e rinj do të rrinë në ‘shpellë’. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals