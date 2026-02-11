Shtëpia e Big Brother VIP Albania është pasuruar me tre banorë të rinj, duke sjellë dinamika dhe energji të reja në lojë.

Në garë janë futur Ardit Murataj, gazetar dhe moderator i njohur, Livia Lozi, aktore, si dhe Shëndrit Lumi, gazetar nga Kosova.

Hyrja e tyre ka surprizuar banorët aktualë dhe ka zgjuar reagime të shumta brenda shtëpisë.

Treshja pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjitë e lojës, aleancat mes banorëve dhe raportet brenda shtëpisë, duke shtuar edhe më shumë tension dhe kuriozitet tek publiku.

Banorët e rinj do të rrinë në ‘shpellë’. /Telegrafi/

