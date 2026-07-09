Transferimi që askush nuk do ta priste, Mourinho i kërkon Real Madridit afrimin e veteranit kroat
Real Madridi ka bërë një lëvizje të papritur duke kontaktuar përfaqësuesit e Marcelo Brozovicit për të vlerësuar gatishmërinë e mesfushorit kroat për t’iu bashkuar klubit, raportojnë mediat.
Mesfushori me përvojë është aktualisht lojtar i lirë, pasi i dha fund zyrtarisht aventurës së tij në Arabinë Saudite me Al Nassr.
Brozovic, 33 vjeç, u largua nga klubi saudit pasi kontribuoi në fitimin e titullit të parë kampion të Al Nassr në Arabi pas shtatë vitesh.
Sipas raportimeve, trajneri i ri i Real Madridit, Jose Mourinho, është një admirues i madh i cilësive dhe përvojës së kroatit, duke e konsideruar atë si një përforcim ideal për repartin e mesfushës.
⚪️👑 EXCL - A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information.
🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr.
✍️ It would be a one-season deal.
⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026
"Los Blancos" po shqyrtojnë mundësinë e nënshkrimit të një kontrate afatshkurtër, me kohëzgjatje njëvjeçare, ndërsa për momentin po ndjekin një qasje të kujdesshme përpara se të marrin vendimin përfundimtar.
Nëse bisedimet avancojnë dhe palët arrijnë marrëveshje, Brozovic mund të rikthehet në futbollin evropian dhe të nisë një kapitull të ri në karrierë, këtë herë me fanellën e klubit më të trofeshëm në historinë e Ligës së Kampionëve./Telegrafi/