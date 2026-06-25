Trajneri i Skocisë i tronditur pas humbjes nga Brazili, ndërpret intervistën pas vetëm 23 sekondash
Trajneri i Skocisë, Steve Clarke, ka përjetuar një moment të vështirë pas humbjes së rëndë 3-0 ndaj Brazilit në raundin e tretë të Grupit C në Kupën e Botës 2026.
Disfata e thellë ka komplikuar ndjeshëm situatën e Skocisë në grup dhe ka vënë në dyshim serioz kualifikimin e tyre historik në fazën eliminatore, me fatin e skuadrës që tashmë varet nga rezultatet e ndeshjeve të tjera.
Brazili festoi në Miami një fitore bindëse, me Vinicius Junior që realizoi dy gola dhe Matheus Cunha që shtoi një tjetër, në një ndeshje ku të tre golat erdhën si pasojë e gabimeve të mbrojtjes skoceze.
Humbja e la Skocinë në vendin e tretë të Grupit C me një diferencë golash prej -3, duke e detyruar ekipin të presë zhvillimet në grupet e tjera për të parë nëse mund të sigurojë një vend mes tetë ekipeve më të mira të vendeve të treta.
Pas ndeshjes, Clarke, i cili kishte shpresa të mëdha për një kualifikim historik, nuk arriti ta fshehë zhgënjimin në intervistën për BBC.
Thats poor from Steve Clarke to dig his players like that infront of the media and strut off
Ultimately if you don’t score in 2 games in a world cup you don’t deserve to go through
Inexplicably they could but would you even back Scotland vs Mexico pic.twitter.com/HHljujNZiF
— Ray (@Rayinatorsport) June 25, 2026
Ai u shfaq i shkurtër dhe i tensionuar në bisedën që zgjati vetëm 23 sekonda me prezantuesen Eilidh Barbour.
“Nuk e bëmë më të lehtë për veten, kaq është,” tha Clarke.
I pyetur për faktin se Brazili nuk hasi vështirësi për të shënuar, ai shtoi: “Ne ua dhamë golat, ua dhamë ndeshjen që donin. Zhgënjyese.”
Kur u pyet për situatën e komplikuar të kualifikimit, trajneri skocez refuzoi të thellohej më tej: “As nuk dua të mendoj për këtë. Më vjen keq, nuk po mendoj për këtë", tha ai, para se të largohej nga intervista.
Tani, Skocia duhet të presë rezultatet e grupeve të tjera për të parë nëse do të shkruajë historinë me një kualifikim të mundshëm në fazën eliminatore të Botërorit. /Telegrafi/