Tori Spelling për aksidentin me makinë: Engjëjt mbrojtës ishin me ne atë ditë
Aktorja Tori Spelling ka ndarë mirënjohjen e saj ndaj shpëtimtarëve dhe personave që i ndihmuan pas një aksidenti të rëndë rrugor në Temecula, Kaliforni, rreth 130 kilometra nga Los Angelesi.
Aksidenti përfshinte jo vetëm atë, por edhe fëmijët dhe miqtë e saj, dhe ngjarja shkaktoi frikë të madhe, por fatmirësisht pa pasoja serioze.
Në një video të postuar disa ditë pas ngjarjes, Spelling tregoi se një shofer tjetër që po ecte me shpejtësi, kaloi një semafor të kuq dhe përplasi makinën e saj, duke e kthyer dhe përplasur automjetin e tij.
Ajo tregoi se reagoi shpejt, duke kthyer makinën majtas për të shmangur goditjen e drejtpërdrejtë mbi fëmijët.
Aktorja shprehu se ishte shumë mirënjohëse që 'engjëjt mbrojtës ishin me ne në atë çast' dhe falënderoi të gjithë ata që e kontaktuan dhe u interesuan për gjendjen e familjes pas aksidentit.
Tori Spelling në spital me familjen pas një aksidenti - reagimi i shpejtë shmangu një tragjedi më të madhe
Tori tha gjithashtu se ende po përpunon atë që ka ndodhur, por ndihet mirënjohëse për jetën dhe guximin e fëmijëve të saj, të cilët qëndruan të qetë dhe të fortë gjatë ngjarjes së tmerrshme.
Ajo përfundoi duke theksuar rëndësinë e familjes dhe vlerësimin për ata që shtrinë dorën e ndihmës në momentet më të vështira. /Telegrafi/