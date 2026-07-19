Toni Kroos analizon finalen - i jep përparësi të madhe Spanjës, ndërsa ndalet edhe te Messi
Ish-mesfushori gjerman, Toni Kroos, i jep përparësi Spanjës në finalen e Kupës së Botës 2026 dhe paralajmëron për rrezikun që i kanoset Argjentinës nëse “La Roja” shënon e para.
Para finales së madhe të Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argjentinës, Toni Kroos ka dhënë analizën e tij për sfidën që do të përcaktojë kampionin e ri të botës.
Ish-futbollisti i kombëtares gjermane dhe i Real Madridit beson se Spanja ka avantazh në këtë përballje dhe ka theksuar se një gol i hershëm nga skuadra e Luis de la Fuente mund ta ndryshojë tërësisht rrjedhën e finales.
Kroos e bëri analizën në një emision në TikTok, të cilin e drejton së bashku me vëllain e tij, Felix, duke u ndalur veçanërisht te aftësia e Spanjës për të kontrolluar ndeshjen pasi kalon në epërsi.
“Nëse një ekip si Spanja arrin ta imponojë lojën e saj ndërsa është duke udhëhequr, askush nuk dëshiron të përballet me të. Është shumë e vështirë të luash kundër tyre në atë situatë”, tha Kroos.
🚨Toni Kroos on the World Cup final:
“If Spain scores first, then Argentina will concede 3 or 4 goals. If a team like Spain is able to play their gameplan while winning, then you don't want to face them. Argentina won't find solutions, they aren't better than Germany, but they… pic.twitter.com/hpjW6e1Ouh
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 19, 2026
“Nëse Spanja shënon e para, mund të harrosh gjithçka”
Sipas Kroos, momenti i parë i finales mund të jetë vendimtar. Ai beson se nëse Spanja arrin të shënojë golin e parë, Argjentina do ta ketë shumë të vështirë të rikthehet në lojë për shkak të mënyrës së kontrollit të ndeshjes nga spanjollët.
“Nëse Spanja kalon në avantazh 1-0, mund të harrosh gjithçka. Argjentina mund të pësojë tre ose katër gola, sepse thjesht mund të mos gjejë një zgjidhje për mënyrën se si luan Spanja”, deklaroi ish-mesfushori gjerman.
Lavdëron Messin dhe mentalitetin e Argjentinës
Megjithëse e sheh Spanjën si favorite, Kroos nuk e nënvlerëson aspak Argjentinën. Ai vlerësoi mentalitetin e kampionëve në fuqi të botës dhe rolin vendimtar të Lionel Messit në rrugëtimin drejt finales.
“Argjentina nuk është më e mirë se Gjermania, por ka një mentalitet të jashtëzakonshëm. Ata kanë Messin, i cili i ka udhëhequr deri në finale”, tha Kroos.
Ai gjithashtu u shpreh i impresionuar nga mënyra se si Messi vazhdon të lexojë lojën dhe të ndikojë në ndeshje, pavarësisht moshës.
“Kam vënë re se inteligjenca e tij në fushë vazhdon të rritet. Ai e kupton lojën në një mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk e prisja që Messi të qëndronte kaq gjatë në majë”, deklaroi ai.
Kroos pranoi se nuk e kishte imagjinuar që Messi do të vazhdonte të luante në nivelin më të lartë kaq gjatë. /Telegrafi/