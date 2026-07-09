Tom Holland zbulon se si bashkëshortja e tij, Zendaya, ia rriti vetëbesimin gjatë xhirimeve të “The Odyssey”
Tom Holland ka zbuluar se si bashkëshortja e tij, Zendaya, ia ka "rritur vetëbesimin" gjatë xhirimeve të filmit The Odyssey, ndërsa ajo tha se ishte "një ëndërr" të përzgjidhej për të luajtur në të njëjtin film me të.
Aktori 30-vjeçar dhe aktorja 29-vjeçare konfirmuan muajin e kaluar se ishin martuar. Kohët e fundit ata janë shfaqur gjithnjë e më shpesh së bashku në tapetin e kuq, duke treguar afërsinë e tyre, përfshirë edhe në premierën e The Odyssey.
Zendaya interpreton rolin e Athena-s, perëndeshës greke të mençurisë, luftës dhe zejtarisë, në filmin epik të Christopher Nolan, ndërsa Tom luan Telemakun, djalin e Odiseut dhe princin e Itakës.
@entertainmenttonight Tom Holland praises Zendaya's big, bold choices in 'The Odyssey' and reacts to a working on a potential rom-com with her! #tomholland #zendaya #theodyssey ♬ original sound - Entertainment Tonight
Në premierën botërore të filmit, Tom u pyet se çfarë kishte mësuar duke punuar kaq ngushtë me bashkëshorten e tij në këtë projekt.
Ai u përgjigj:
"Kam mësuar të jem më i sigurt në vete dhe më guximtar. Ajo bën zgjedhje të mëdha kur interpreton personazhe.
“Nuk ka frikë t'i krijojë personazhet e saj dhe e bën këtë në një mënyrë që i bën ata të duken si njerëz të vërtetë".
Ai shtoi për Entertainment Tonight:
"Ajo merr vendime të mëdha dhe të guximshme në aktrim. Mendoj se ka shumë pak aktorë që mund ta bëjnë këtë aq mirë sa ajo, dhe mua më pëlqen ta shoh duke punuar."
Ndërkohë, Zendaya tha se përzgjedhja e saj në The Odyssey së bashku me Tomin ishte "një ëndërr".
Aktorja tregoi se kishte qenë tashmë "jashtëzakonisht krenare" për Tomin kur ai mori rolin në filmin epik, ndërsa u gëzua edhe më shumë kur edhe ajo iu bashkua kastit të mbushur me yje dhe pati mundësinë ta ndante këtë përvojë me të.
Ajo tha për Extra:
"Më kujtohet kur mori telefonatën për rolin. Isha jashtëzakonisht e lumtur, shumë e emocionuar dhe tepër krenare për të".