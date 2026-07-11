Tom Holland lavdëron yjet e Anglisë: Harry Kane është një legjendë e vërtetë
Tom Holland shprehu admirimin e tij për Jude Bellingham dhe e quajti Harry Kane një "legjendë të vërtetë" gjatë turneut promovues të filmit The Odyssey në Londër, në fillim të kësaj jave.
Në prag të çerekfinales së madhe të Anglisë kundër Norvegjisë, që u zhvillua të shtunën në mbrëmje në Miami, Tom nuk e fshehu mbështetjen dhe dashurinë e tij për "Tre Luanët", siç njihet kombëtarja angleze.
Pasi Jude Bellingham shënoi dy gola brenda vetëm dy minutash në ndeshjen kundër Meksikës javën e kaluar, Tom tha se që nga ai moment është bërë një admirues i madh i futbollistit.
"Jude Bellingham, çfarë djaloshi!" – tha ai. "Mendoj se skuadra jonë mbrëmë tregoi vërtet se sa e bashkuar është si ekip."
Më pas ai shtoi:
@ambardriscoll Me too after that game #theodyssey ♬ original sound - Ambar Lee
"Mendoj se Harry Kane është një legjendë e vërtetë dhe kam shumë besim tek ai".
Kur u pyet nëse beson se Anglia do ta fitojë Kupën e Botës, Tom u përgjigj:
"Kam qenë gjithmonë i bindur".
Gjatë turneut promovues të The Odyssey, Tom zbuloi gjithashtu se bashkëshortja e tij, Zendaya, e ndihmoi të fitonte më shumë vetëbesim gjatë xhirimeve të filmit. Nga ana e saj, ajo tha se ishte "një ëndërr" të luanin së bashku në të njëjtin projekt.
Aktori 30-vjeçar dhe aktorja 29-vjeçare konfirmuan muajin e kaluar se janë martuar. Kohët e fundit, ata janë shfaqur gjithnjë e më shpesh së bashku në tapetin e kuq, përfshirë edhe promovimin e filmit The Odyssey.
Në filmin epik të Christopher Nolan, Zendaya interpreton Athinën, perëndeshën greke të mençurisë, luftës dhe zejtarisë, ndërsa Tom luan Telemakun, djalin e Odiseut dhe princin e Itakës.
Në premierën e fundit botërore të filmit, Tom u pyet se çfarë kishte mësuar duke punuar kaq ngushtë me bashkëshorten e tij në këtë projekt.