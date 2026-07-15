Timothee Chalamet ishte prezent në tribunat e ndeshjes Francë-Spanjë bashkë me familjen Beckham
Timothée Chalamet dhe David Beckham u panë duke u shoqëruar me njëri-tjetrin ndërsa mbështesnin skuadra rivale në gjysmëfinalen e Kupës së Botës mes Francës dhe Spanjës, të martën.
Aktori i njohur i Hollywood-it i shtoi shkëlqim ndeshjes me praninë e tij, ndërsa legjenda e futbollit David Beckham, 51 vjeç, ka qenë një figurë e rregullt në tribunat e këtij turneu.
Babai i Timothée Chalamet është francez dhe aktori flet rrjedhshëm anglisht dhe frëngjisht. Ai ka shtetësi të dyfishtë, amerikane dhe franceze.
Ylli i filmit "Dune", i cili është në një lidhje me Kylie Jenner, bëri tifo për Francën gjatë ndeshjes emocionuese, ku skuadra franceze u mposht 2-0 nga Spanja.
David Beckham ka luajtur si në Spanjë, ashtu edhe në Francë gjatë karrierës së tij, duke qenë pjesë e Real Madridit nga viti 2003 deri në vitin 2007 dhe e Paris Saint-Germain për pesë muaj në vitin 2013.
Megjithatë, këtë herë ai mbështeti Spanjën, e cila shënoi një gol nga pika e penalltisë në pjesën e parë dhe një tjetër në pjesën e dytë, duke lënë të befasuar një nga favoritët e turneut.
Edhe pse mbështesnin skuadra kundërshtare, dy yjet gjetën kohë për të biseduar në lozhën VIP gjatë ndeshjes.
Ata u panë duke shkëmbyer batuta miqësore gjatë pushimeve të lojës. David shoqërohej nga bashkëshortja e tij, Victoria Beckham, si dhe nga fëmijët e tyre Romeo, 23 vjeç, Cruz, 21 vjeç, dhe Harper, 15 vjeçe.
Edhe fëmijët e Beckham mbështetën Spanjën. Harper dhe Romeo kishin veshur xhaketa të markës Intra, me ngjyrat e kombëtares spanjolle.
Harper u pa gjithashtu disi e emocionuar gjatë takimit me Timothée Chalamet.
Ndërkohë, Romeo publikoi në Instagram një fotografi nga takimi me aktorin, menjëherë pas përfundimit të ndeshjes.
Si Timothée, ashtu edhe familja Beckham, u emocionuan teksa pozuan për fotografi me Dallas Cowboys Cheerleaders, grupin e famshëm të valltareve që performuan në stadium gjatë ndeshjes.
Dallas Cowboys Cheerleaders kanë fituar famë të madhe ndërkombëtare pas pjesëmarrjes në tre sezone të dokumentarit të suksesshëm të Netflix, "America's Sweethearts".
Victoria Beckham, e njohur për shprehjen e saj serioze në fotografi, madje buzëqeshi lehtë ndërsa publikoi në rrjetet sociale disa foto me valltaret.