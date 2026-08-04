"The Devil Wears Prada 2" arrin 15.2 milionë shikime në pesë ditë në shërbimet e transmetimit
Filmi "The Devil Wears Prada 2" arriti 15.2 milionë shikime në të gjithë botën në pesë ditët e para të transmetimit në platformat Disney+ dhe Hulu.
Ky total, i llogaritur duke pjesëtuar kohën totale të transmetimit të filmit me kohëzgjatjen e tij prej 119 minutash, e bën vazhdimin e udhëhequr nga Meryl Streep dhe Anne Hathaway debutimin më të madh të filmave me aktorë të Disney që nga filmi "Deadpool & Wolverine" i vitit 2024.
Edhe pse Disney nuk publikoi një total të saktë pesë-ditor shikueshmërie për filmin "Deadpool & Wolverine", raportoi se filmi i Universit Kinematografik Marvel arriti 19.4 milionë shikime në gjashtë ditë, që do të thotë se diferenca midis tij dhe "The Devil Wears Prada 2", kur llogariten pesë ditë shikueshmërie për të dy filmat, ka të ngjarë të jetë dukshëm më e vogël se 4.2 milionë.
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Duhet theksuar se, ashtu si "Deadpool & Wolverine", "The Devil Wears Prada 2" u shfaq në kinema përpara se të bëhej i disponueshëm për transmetim.
Filmi pati një sukses në biletari, duke fituar 220.6 milionë dollarë në SHBA dhe 691.4 milionë dollarë në nivel global, me një buxhet prej 100 milionë dollarësh.
Fakti që arriti një audiencë kaq të gjerë në kinema i bën vlerësimet e tij në transmetime dyfish mbresëlënëse, duke treguar se audienca e tij vazhdon të zgjerohet më shumë se dy muaj pas publikimit të tij fillestar, ose se ende ka një tërheqje të fortë për shikime të përsëritura.
Krahas Streep dhe Hathaway, Stanley Tucci dhe Emily Blunt i ripërsërisin rolet e tyre origjinale nga filmi i parë, dhe u bashkohen anëtarëve të rinj të kastit Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley, BJ Novak dhe të tjerë.
Ashtu si filmi origjinal, “The Devil Wears Prada 2” u drejtua nga David Frankel dhe u shkrua nga Aline Brosh McKenna, bazuar në personazhet e Lauren Weisberger nga libri i saj i vitit 2003, bazuar në përvojën e saj duke punuar në Vogue si asistente e Anna Wintour. /Telegrafi/