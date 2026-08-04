Thrilleri spanjoll ngjitet në listën e filmave më të shikuar në Netflix, shikuesit e përshkruajnë atë si "më të frikshëm se horrori"
Një thriller i ri në Netflix po fiton ngadalë vëmendjen e shikuesve dhe bëhet fjalë për filmin spanjoll "The Truthers" ("Los creyentes"), i cili arriti në vendin e katërt në listën e filmave më të shikuar në botë kur bëhet fjalë për filmat jo në gjuhën angleze.
Ngjarja ndjek historinë e 30-vjeçares Ruth (Stephanie Magnin), e cila jeton në Berlin dhe nuk ka pasur një marrëdhënie të ngushtë me prindërit e saj për një kohë të gjatë. Pasi nëna e saj vdes papritur dhe në rrethana të dyshimta në qytetin e saj të lindjes në Spanjë, Ruth kthehet në shtëpi për të zbuluar se çfarë ka ndodhur.
Me të mbërritur, ai gjen të atin, Martinin (Jose Coronado), një pensionist i cili është bërë agresiv, i tërhequr dhe i fiksuar pas teorive të konspiracionit. Ai i kalon ditët e mbyllur në dhomën e tij duke ndjekur teori rreth kompanive farmaceutike, rrëmbimeve dhe forcave të errëta.
Martini po sillet jashtëzakonisht agresivisht dhe çuditërisht - ai tashmë e ka fshirë numrin e telefonit të gruas së tij dhe është më i shqetësuar për zhdukjen e një djali vendas sesa për vdekjen e gruas së tij. Kjo e bën Ruthin të dyshojë se babai i saj nuk është vetëm një "teoricien konspiracioni i çmendur", por se ai është drejtpërdrejt përgjegjës për vdekjen e nënës së saj.
Filmi po ngjitet në listën e filmave më të shikuar dhe aktualisht është në pozicionin e katërt të listës globale të 10 filmave më të shikuar në një gjuhë tjetër përveç anglishtes.
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Kur bëhet fjalë për recensione kritike, nuk ka ende shumë, duke pasur parasysh që filmi u publikua në platformë më 24 korrik, dhe shumica aktualisht po e përshkruajnë filmin si një thriller të mirëfilltë që mban vëmendjen e audiencës, por nuk sjell asgjë revolucionare.
Javier Ocaña (El País) thekson se filmi "nuk shpik ujin e nxehtë", por është një triller i mirë për një audiencë më të gjerë, forca më e madhe e të cilit është vetë subjekti - ndikimi i teorive të konspiracionit mbi individin dhe familjen.
Publiku vlerëson atmosferën e errët, performancat e aktorëve (sidomos babait dhe vajzës) dhe faktin që tensioni ua mban vëmendjen deri në fund.
Një shikues në Rotten Tomatoes pohoi se filmi është në fakt më i frikshëm se horrori.
"Ky është një film thellësisht shqetësues. Shumë më i frikshëm se çdo film shkatërrues apo shumë filma horror. Arsyeja është sepse pasqyron realitetin që po shpaloset para syve tanë. Fundi është në fakt mjaft i përsosur në këtë drejtim, duke treguar rrezikun e afërt dhe të fshehtë që fshihet nën sipërfaqen e jetës shoqërore dhe politike. Aktrimi është i shkëlqyer. Ngjarja është e tensionuar dhe e thjeshtë, gjë që e bën zbulimin e misterit edhe më mbresëlënës", deklaroi ai. /Telegrafi/