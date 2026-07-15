Teoria konspirative për Argjentinën në Kupën e Botës po përhapet, ja pse është e pakuptimtë
Prej kohësh në rrjetet sociale është përhapur teza se Argjentina është e privilegjuar në shumë mënyra në Kupën e Botës. Sot, kur ajo luan gjysmëfinalen kundër Anglisë në orën 21:00, këto histori intensifikohen.
Që kur filloi faza eliminatore, adhuruesit e teorive konspirative në favor të Argjentinës theksojnë se statusi i saj i privilegjuar reflektohet në faktin se kundërshtarët e saj në rrugën drejt gjysmëfinaleve ishin Kepi i Gjelbër, Egjipti dhe Zvicra.
Nominalisht, ata supozohet se janë kundërshtarë shumë më të lehtë se gjysmëfinalistët e tjerë. Fakti që Argjentina ia doli vetëm dy nga tre kundërshtarët "e lehtë" pas kohës shtesë, ndërsa humbiste 0-2 kundër Egjiptit deri në minutën e 79-të, nuk do të thotë asgjë për teoricienët e konspiracionit.
Për më tepër, në përmbysjen kundër Egjiptit me ndihmën e supozuar të madhe të gjyqtarit, ata gjejnë konfirmime të reja në konspiracionin për ta bërë më të lehtë për Argjentinën dhe Messin të mbrojnë titullin botëror.
Tani theksohet se Argjentina ishte gjithashtu e privilegjuar kur u shortua për grupet e Kupës së Botës, ku ra në short në një grup me Austrinë, Algjerinë dhe Jordaninë.
"Argjentina nuk ishte fillimisht në short në Grupin J. Gjatë shortit të Kupës së Botës, ata u zhvendosën pa asnjë shpjegim të vërtetë. Të gjithë u sollën sikur nuk kishte ndodhur asgjë, por shikoni Didier Deschamps. Ai e dinte”, shkruan në statusin e postuar me video nga një faqe në platformën X.
🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Argentina were not originally drawn into Group J.
During the live World Cup draw, they were moved with no proper explanation given.
Everyone carried on as though it never happened but watch Didier Deschamps. He knew.pic.twitter.com/Wtu3l6lEmb
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 15, 2026
Kjo është e pasaktë. Argjentina u shortua në Grupin J në vend të Grupit I për të ruajtur një rrugë të veçantë drejt gjysmëfinaleve nga Spanja, siç u njoftua në transmetimin e shortit, dhe në përputhje me kufizimet e shortit të FIFA-s. Sepse rregullat nuk lejojnë që katër ekipet me renditjen më të lartë në FIFA të takohen para gjysmëfinaleve.
Ose një status tjetër që po ndahet: "Mos harroni kurrë. Argjentina nuk duhej të kishte qenë kurrë në Grupin J. Gjatë shortit të Kupës së Botës, ata fillimisht u vendosën në Grupin I, jo në Grupin J. Pastaj, në mes të transmetimit të drejtpërdrejtë në të gjithë botën, u ndryshua pa ndonjë shpjegim të qartë. Nga njerëzit pritet ende të bëjnë sikur nuk ka ndodhur asgjë".
Këta teoricienë pretendojnë se Argjentina, në vend që të ishte në grupin e lehtë të përmendur më sipër, duhet të kishte qenë në një grup shumë më të vështirë, atë me Norvegjinë dhe Senegalin.
Never forget: Argentina was never supposed to be in that group. During the World Cup draw, they were initially placed in Group I, not Group J.
Then, right in the middle of the live worldwide broadcast, it was changed without any clear explanation.
People are still expected to…
— Mal (@UtdMaI) July 14, 2026
Kjo nuk është e vërtetë. Argjentina fillimisht u shortua në Grupin J (me Algjerinë, Austrinë dhe Jordaninë) gjatë shortit zyrtar për Kupën e Botës FIFA 2026 më 5 dhjetor 2025. Grupi I përfshinte Francën, Senegalin, Irakun dhe Norvegjinë.
Asnjë raport i besueshëm, deklaratë e FIFA-s apo raport i shortit nuk përmend ndonjë vendosje fillestare të Argjentinës në Grupin I, një ndryshim në mes të transfertës apo një gabim në favor të Argjentinës. Shorti përdori procedura standarde për 12 grupe pa incidente të tilla. /Telegrafi/