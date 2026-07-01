Tensione në kampin e Francës? Ylli i kombëtares injoron trajnerin pas ndeshjes me Suedinë
Rayan Cherki është parë në një moment të tensionuar me përzgjedhësin Didier Deschamps pas fitores bindëse 3-0 të Francës ndaj Suedisë në New Jersey.
"Gjelat" siguruan kualifikimin në fazën e 1/16 së finales të Kupës së Botës falë dy golave të Kylian Mbappes dhe një realizimi të Bradley Barcolas.
Fituesit e dyfishtë të Botërorit do të përballen me Paraguain të shtunën në fazën e eliminimit direkt, pasi amerikanolatinët shkaktuan një surprizë të madhe duke eliminuar Gjermaninë pas ekzekutimit të penalltive.
Deschamps u rikthye në bankinë pasi mungoi në fitoren 4-1 ndaj Norvegjisë për shkak të ndarjes nga jeta të nënës së tij.
Kur Mbappe shënoi golin e parë, ai së bashku me pjesën tjetër të lojtarëve të Francës vrapuan drejt bankinës për të festuar me Deschamps, në një gjest prekës mbështetjeje për trajnerin.
Megjithatë, pas përfundimit të ndeshjes u regjistrua një moment i sikletshëm, pasi pamjet e filmuara nga tribunat duket se tregojnë Cherkin të irrituar me trajnerin e tij.
Pas një sezoni të shkëlqyer debutues me Manchester Cityn, ku ishte një nga futbollistët më kreativë në Evropë, Cherki ende nuk ka qenë titullar me Francën në këtë Kupë Bote.
في لقطة ستشعل الشارع الرياضي الفرنسي والعالمي، ريان شرقي يتجاهل ديشامب، يتفادى تحيته وبقي وحيدًا بعيدًا على رفاقه! 😬 pic.twitter.com/maDn02aBUw
— winwin (@winwinallsports) June 30, 2026
Ai ka luajtur në të katër ndeshjet e Francës, por gjithmonë si zëvendësues, duke grumbulluar vetëm 55 minuta në fushë.
Në një video që u bë virale në rrjetet sociale, Deschamps shihet duke iu afruar Cherkit për ta përqafuar, ndërsa ish-lojtari i Lyonit po përshëndeste tifozët në tribuna.
Megjithatë, Cherki nuk u duk i interesuar për këtë gjest. Fillimisht ai e largoi lehtë trajnerin, ndërsa kur Deschamps iu afrua sërish, sulmuesi uli çorapet dhe e ktheu kokën në anën tjetër, duke lënë përshtypjen se nuk dëshironte kontakt me të./Telegrafi/