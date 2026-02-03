Stenaldo dhe Rogerti kanë qenë protagonistë të një përplasjeje të ashpër, e cila u shoqërua me tensione të forta mes tyre.

Situata u përshkallëzua edhe më tej në momentin kur Rogerti përdori një ofendim të rëndë në drejtim të Stenaldos.

“Të ka nem [mallkuar] Zoti”, dëgjohet duke i thënë ai, sipas një videoje që është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale dhe ka ngjallur reagime të shumta nga publiku.

Ende nuk është e qartë në çfarë konteksti është përdorur kjo shprehje, ndërsa mbetet për t’u parë nëse deklarata e tij do të sqarohet apo do të pasohet nga një reagim tjetër në vijim.

Pas kësaj, ishte Stenaldo ai që reagoi, duke i kërkuar Rogertit të tregonte kujdes me fjalët dhe mënyrën e komunikimit, duke tentuar të vendoste kufij në debatin mes tyre.

