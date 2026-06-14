Të akuzuarit për barrikadat në veri, me dosje të trasha kriminale
Gjashtë personat ndaj të cilëve u ngrit rishtazi aktakuzë për vendosje të barrikadave në veri para gati 4 vjetësh, kanë dosje të trashë kriminale për veprime në të kaluarën. Sipas aktakuzës të cilën e ka siguruar Dukagjini, është evidentuar e kaluara kriminale për secilin, por vetëm dy prej tyre kanë vendime të formës së prerë, e të tjerët janë në procedura gjyqësore.
Dushan Maksimoviq së fundmi u dënua me hiç më pak se 30 vjet burgim për sulmin në Banjskë.
Por, ai, në burg do të mund të qëndrojë edhe për kohë më të gjatë, nëse shpallet fajtor për pjesëmarrje në vendosjen e barrikadave, vepër për të cilën u akuzua së fundmi.
Në fakt, edhe disa nga 5 të akuzuarit tjerë në këtë rast, kanë pasur punë me institucionet e drejtësisë në Kosovë.
Sipas aktakuzës që e ka siguruar Dukagjini, Milos Radosavjleviq, ishte pjesë e procesit gjyqësor në rastin e Banjskës, por në cilësi të dëshmitarit. Në deklaratë ky e mbronte, Dushan Maksomoviqit.
Ndërsa, Dusan Drobaq, kishte aktgjykim të formës së prerë, për një rast krejt tjetër. Gjykata, atë e shpalli fajtor, për pjesëmarrje në protestën e dhunshme ndaj KFOR-it në Zveçan, për çka e dënoi me 18 muaj burgim, dhe 15 mijë euro gjobë.
Punë me ligjin kishte edhe i akuzuari tjetër Nenad Orloviq. Ky sipas aktakuzës, ishte kapur dy herë duke e kaluar ilegalisht kufirin Kosovë-Serbi, për çka kishte marrë dënime të formës së prerë.
Por, ky, nëse shpallet fajtor, do t’i harrojë të gjitha këto dënime, meqenëse ai i radhës, mund të jetë shumë më i madh.
Orloviq, sipas aktakuzës, ishte ndër personat kyç, që i voziste kamionët të cilët vendoseshin si barrikadë në dhjetor të vitit 2022. Në aktakuzë, janë përdorur edhe pamjet e mediave, të cilat e xhiruan atë pikërisht duke i larguar kamionët, të cilët, përmendet se kishin eksploziv.
… kanë organizuar anëtarët e grupeve kriminale të armatosura të cilët kanë vendosur dhe ngritur në disa lokacione pozicione luftarake me thasë të mbushur me rërë dhe kanë hapur istikame luftarake, po ashtu kanë vendosur eksploziv në automjetet e vendosura në barrikada që në rast të intervenimit të policisë së Kosovës ose KFOR-it, për t’i hequr barrikadat t’i sulmojnë me të gjitha mjetet që i kanë pasur në dispozicion”, thuhet në aktakuzë.
Prokuroria, në aktakuzë ka identifikuar udhëheqësin e grupit, dhe qëllimet, që vlerësohet që e kalojnë veç një protestë.
“Grupi kriminal me në krye Milan Radoiçiçin kanë planifikuar strategjinë e bllokimit, koordinimin, logjistikën, monitorimin e Policisë së Kosovës dhe vendosjen e qytetarëve dhe personelin në pika strategjike, duke krijuar barrikada në rrugë dhe duke hapur gropа (istikame) apo pozicione ushtarake në shumë pjesë strategjike në pjesë veriore të Republikës së Kosovës. Prania e personave të armatosur dhe të uniformuar tregon se barrikadat kanë shërbyer si pozicione ofensive luftarake dhe jo vetëm si pengesa rrugore, përtej qëllimit të protestës apo pakënaqësisë qytetare. Lidhja e këtyre personave me ngjarjet e mëvonshme (si rasti i Banjskës) dëshmon për një vazhdimësi të aktiviteteve kriminale”, thuhet tutje në aktakuzë.
Pas ngritjes së aktit akuzues, së shpejti pritet që për këtë rast të fillojë edhe gjykimi.
Për aktet e kryera po hetohej edhe Milan Radojçiq, por Prokuroria Speciale i ka pezulluar hetimet ndaj tij dhe 10 të tjerëve, meqë kanë qenë të paarritshëm nga organet e ndjekjes./Dukagjini/