Taylor Swift thuhet se eci drejt altarit nën tingujt e një prej hiteve të saj më të mëdha
Detaje të reja janë bërë të ditur nga dasma e Taylor Swift dhe Travis Kelce.
Ylli i muzikës pop eci drejt altarit në një korridor të gjatë, ndërsa një kuartet me instrumente me tela interpretonte një version instrumental të hitit të saj të vitit 2008, "Love Story", përpara se të shkëmbente betimet e martesës me bashkëshortin e saj, Travis Kelce, raportoi Us Weekly.
Sipas revistës, si Taylor Swift ashtu edhe Travis Kelce u emocionuan thellësisht gjatë shkëmbimit të betimeve.
"Betimet e ndjera i rikthyen të gjithë te mënyra se si ata u njohën për herë të parë dhe te rrugëtimi që i solli deri në këtë moment," tha një burim.
Një burim tjetër shtoi:
"Travis u përlot edhe më shumë se Taylor. Ata ndanë detaje dhe kujtime shumë personale, disa prej të cilave shumë të ftuar nuk i kishin dëgjuar kurrë më parë."
"Love Story" ishte kënga kryesore promovuese e albumit të dytë të Taylor Swift, "Fearless", i publikuar në shtator të vitit 2008.
Në një intervistë për revistën The New York Times Magazine, të publikuar në muajin maj, Swift foli për historinë pas kësaj kënge, një prej hiteve më të mëdha të karrierës së saj.
"Mendoj se hera e parë kur ndjeva se nuk më interesonte nëse njerëzit do ta urrenin një këngë, sepse unë e doja aq shumë, ishte kur shkrova 'Love Story'. Isha 17 vjeçe, ulur në dhomën time, e zemëruar me prindërit e mi sepse nuk më lejonin të dilja me një djalë që ishte më i madh se unë. Në fakt, as nuk duhej të dilja me të," tha ajo.