Salma Hayek tregoi se i pëlqen roli i një gjysheje: Ajo e mbajti nipin e saj në krahë ndërsa ai i buzëqeshi në gjumë
Aktorja Salma Hayek tregoi se e shijon rolin e gjyshes dhe i dha nipit të saj një nofkë të veçantë.
Hayek mori një rol të ri si gjyshe pasi djali i saj i adoptuar, Francois Pinault Jr., dhe gruaja e tij Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, patën një fëmijë.
Hayek dhe bashkëshorti i saj Francois-Henri Pinault kanë një vajzë 18-vjeçare, Valentina. Përveç kësaj, Pinault ka një djalë, Pinault Jr., Mathilde Pinault dhe Augustin James Evangelista nga lidhjet e mëparshme.
Duke folur për nipin e saj, Hayek deklaroi se ai u emërua sipas babait dhe gjyshit të tij, por se ajo ka një nofkë të re për nipin e saj.
"Jemi të bekuar që mirëpresim brezin e katërt të Francois. Megjithëse do ta quaj Panchito. Duket se i pëlqen dhe nuk mund ta dua më shumë", tha ajo.
Rastësisht, në Meksikë, Panchito ose Pancho është një nofkë e zakonshme për njerëzit me emrin Francisco. Në videon e ndarë nga Hayek, ajo e pyet nipin e saj se çfarë ëndërron, pas së cilës shprehja e tij e buzëqeshur mund të shihet në gjumë. /Telegrafi/