Labi me akuza të rënda publike për Klodin: Si munde ta tradhtosh Elijonën me një mashkull
Labinot Rexha ka bërë disa deklarata të forta në rrjetet sociale, duke ngritur akuza ndaj Klodian Mihajt dhe duke pretenduar se ai ka tradhtuar të dashurën e tij, Eljonën.
Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Rexha pretendoi se tradhtia ka ndodhur me një mashkull, ndërsa iu drejtua drejtpërdrejt Mihajt me një mesazh të ashpër.
“Si nuk të vjen turp Klodian Mihaj me tradhtu një vajzë 19-vjeçe me një mashkull?”, shkroi ndër të tjera Rexha në mbishkrimin e videos.
Ai më tej paralajmëroi se do të publikojë edhe të tjera detaje, duke përmendur edhe Londrim Mekajn, fituesin e edicionit të katërt të “Big Brother VIP Kosova”.
“Pritni bombën e radhës dhe për Londrimin, para se me hy në Big, me kon ka banu, me cilin mashkull!”, vijoi ai.
Në videon e publikuar, Rexha pretendon gjithashtu se disponon dëshmi që, sipas tij, lidhen me një marrëdhënie homoseksuale të Londrim Mekajt.
Këto mbeten pretendime të bëra nga Labinot Rexha dhe nuk janë të konfirmuara nga personat e përmendur. Deri në publikimin e këtij artikulli, Klodian Mihaj dhe Londrim Mekaj nuk kanë reaguar publikisht ndaj këtyre deklaratave.
Rexha, ndërkaq, ka lënë të kuptohet se do të publikojë detaje të tjera në vazhdim, duke e cilësuar atë që paralajmëroi si “bombën e radhës”. /Telegrafi/