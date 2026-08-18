Angela Martini zbulon një fakt interesant rreth vetes: Për gjashtë vite intensivisht kam studiuar kulturën hebraike
Modelja shqiptare Angela Martini ka ndarë me ndjekësit e saj një detaj interesant nga jeta personale, duke zbuluar se prej vitesh është e interesuar për kabalën.
Përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Martini tregoi se e zbuloi këtë disiplinë në vitin 2012 dhe se për gjashtë vjet iu përkushtua studimit të saj në mënyrë intensive.
“E zbulova kabalën në vitin 2012 dhe e studiova intensivisht për gjashtë vjet – ndonjëherë për 24 orë rresht. Dhe është ende pjesë e jetës sime sot”, shkroi ajo.
Kabalaja, një traditë mistike hebraike, lidhet me përpjekjet për të eksploruar natyrën e fshehtë të Zotit, universit dhe ekzistencës njerëzore.
Martini ka treguar kështu se, përtej angazhimeve të saj në modë dhe jetës publike, prej vitesh i është kushtuar edhe një dimensioni më shpirtëror dhe filozofik.
Rrëfimi i saj ka ngjallur interes te ndjekësit, veçanërisht për faktin se ajo ka zgjedhur të ndajë publikisht një pjesë të kësaj eksperience personale, të cilën e ka ruajtur si pjesë të rëndësishme të jetës së saj. /Telegrafi/