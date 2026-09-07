Sulmohet seksualisht një burrë në Prishtinë
Një rast i sulmit seksual është raportuar në Prishtinë më 3 shtator 2026.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar rreth orës 21:00, ndërsa i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se e ka kryer veprën penale ndaj viktimës, po ashtu mashkull kosovar.
Policia ka bërë të ditur se lidhur me rastin janë ndërmarrë veprimet përkatëse dhe rasti është duke u trajtuar më tej.
Detaje të tjera lidhur me rastin nuk janë bërë të ditura. /Telegrafi/
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