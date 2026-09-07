Një person është gjetur pa shenja jete në Mitrovicë të Jugut.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 6 shtator 2026, rreth orës 14:25, pasi është njoftuar për një person të shtrirë.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor, ku mjeku kompetent ka konstatuar vdekjen e viktimës, mashkull kosovar.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.

Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/

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