Taylor Swift kërkon mbrojtje të zërit dhe fotove për shkak të abuzimit të mundshëm me inteligjencën artificiale
Ylli i muzikës pop, Taylor Swift, ngriti tre padi më 24 prill për të mbrojtur zërin e saj dhe një foto karakteristike nga turneu i saj "Eras", mes shqetësimeve në rritje rreth abuzimit me inteligjencën artificiale.
TAS Rights Management, e cila përfaqëson këngëtaren, ka paraqitur dy kërkesa për markë tregtare zanore që mbulojnë frazat "Hej, është Taylor Swift" dhe "Hej, është Taylor".
Raporti i tretë ka të bëjë me një foto të famshme nga turneu "Eras", në të cilën Swift është në skenë duke mbajtur një kitarë rozë, me një rrip të zi, me një kostum shumëngjyrësh dhe çizme argjendi.
Ky veprim vjen në një kohë kur çështja e përdorimit të paautorizuar të zërave dhe ngjashmërive të personazheve të famshëm me ndihmën e inteligjencës artificiale po ngrihet gjithnjë e më shumë.
Personazhi i Taylor është përdorur tashmë në imazhe të shumta të inteligjencës artificiale dhe përmbajtje të rreme, duke përfshirë foto të rreme me përmbajtje eksplicite.
Gjatë vitit 2024, Donald Trump postoi disa imazhe të inteligjencës artificiale në rrjetin social Truth që tregonin në mënyrë të rreme se Swift e mbështeste atë në garën presidenciale.
Avokati i pronësisë intelektuale, Josh Gerben, tha se përpjekja për të regjistruar zërin e folur të një personazhi të famshëm është një qasje e re ligjore që ende nuk është testuar në gjykatë.
"Teknologjitë e inteligjencës artificiale tani u lejojnë përdoruesve të krijojnë përmbajtje krejtësisht të re që imiton zërin e një artisti pa kopjuar një regjistrim ekzistues, duke krijuar një boshllëk ligjor që markat tregtare mund të ndihmojnë në mbushjen e tij", tha ai. /Telegrafi/