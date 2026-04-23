Taylor Swift është artistja më e dëgjuar e të gjitha kohërave, sipas Spotify, Bad Bunny dhe Drake gjithashtu renditen në top-pesëshe
Për të shënuar 20-vjetorin e tij, Spotify ka publikuar për herë të parë listat e artistëve, këngëve, albumeve, podkasteve dhe librave audio më të dëgjuar në historinë e tij.
Artisti numër një pa ndonjë surprizë të madhe: Taylor Swift, ndërsa Bad Bunny, Drake, The Weeknd dhe Ariana Grande plotësojnë pesëshen e parë.
Bad Bunny mban gjithashtu vendin e parë për albumin më të dëgjuar të të gjitha kohërave në Spotify, falë suksesit të vitit 2022 Un Verano Sin Ti. Ndërkohë, The Weeknd kryeson listën e këngëve më të dëgjuara me Blinding Lights.
Podkasti më i dëgjuar ndonjëherë është gjithashtu pa surpriza: The Joe Rogan Experience. Libri audio më i dëgjuar në versionin premium është romani fantastiko-romantik A Court of Thorns and Roses nga Sarah J. Maas, duke lënë pas The Fellowship of the Ring nga J. R. R. Tolkien.
Ja lista e artistëve më të dëgjuar të të gjitha kohërave në Spotify:
Taylor Swift
Bad Bunny
Drake
The Weeknd
Ariana Grande
Ed Sheeran
Justin Bieber
Billie Eilish
Eminem
Kanye West
Travis Scott
BTS
Post Malone
Bruno Mars
J Balvin
Rihanna
Coldplay
Kendrick Lamar
Future
Juice WRLD