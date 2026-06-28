Talenti i Barcelonës në qendër të afatit kalimtar, PSG gati ofertën
Pau Cubarsi po zhvillon një nivel të jashtëzakonshëm në Kupën e Botës 2026, duke u shndërruar në një nga emrat më të përfolur të turneut.
Paraqitjet e tij me përfaqësuesen e Spanjës kanë tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane, ndërsa vetëm 19 vjeç, Cubarsi po tregon një maturi dhe stabilitet të rrallë për moshën e tij.
Një nga klubet që po e ndjek më nga afër situatën e tij është Paris Saint-Germain. Skuadra franceze po kërkon një qendërmbrojtës të ri, me aftësi të mira në ndërtimin e lojës, lexim të taktikës dhe potencial afatgjatë, si pjesë e planit për të përgatitur zëvendësimin e Marquinhos, i cili tashmë është 32 vjeç dhe po i afrohet fundit të fazës së tij kryesore në Paris.
Megjithatë, në Barcelonë nuk ka asnjë dyshim për të ardhmen e Pau Cubarsit.
Klubi e konsideron atë një element kyç për projektin aktual dhe të ardhshëm, ndërsa trajneri Hansi Flick e sheh si një nga shtyllat e mbrojtjes.
Klauzola e tij e lirimit prej 500 milionë eurosh dhe kontrata e vlefshme deri në vitin 2029 e vendosin Barcelonën në një pozicion të fortë.
Klubi nuk ka nevojë ekonomike për shitje dhe as vetë lojtari nuk ka shprehur dëshirë për largim. Vlera e tij në treg tashmë vlerësohet rreth 80 milionë euro, një shifër shumë e lartë për një mbrojtës të moshës së tij, por në rastin e Cubarsit, rëndësia e tij sportive tejkalon çdo vlerësim financiar.
Interesi i PSG-së lidhet drejtpërdrejt me planin për të rinovuar repartin defensiv dhe për të mos u varur gjatë nga Marquinhos.
Profili i Cubarsit përputhet me filozofinë që klubi francez kërkon të ndërtojë: mbrojtës teknikë, të fortë në duele dhe të aftë në hapësira të mëdha.
Megjithatë, pengesa kryesore për PSG-në mbetet vetë lojtari. Cubarsi nuk ka shfaqur asnjë dëshirë për të lënë Barcelonën, ku ndjehet i rëndësishëm dhe ka hapësirë të vazhdueshme në ekip.
Edhe pse PSG mund të provojë të hapë kontakte dhe të testojë terrenin, situata aktuale e bën një transferim të tillë shumë të vështirë.
Cubarsi, për momentin, mbetet i fokusuar te zhvillimi i tij te Barcelona dhe te konsolidimi si një nga qendërmbrojtësit më premtues të futbollit evropian. /Telegrafi/