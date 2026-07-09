Supertalenti i Real Madridit mund të ndryshojë skuadër, Galatasaray shfaq interesim konkret
E ardhmja e Franco Mastantuonos te Real Madridi vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara para nisjes së sezonit të ri, ndërsa një tjetër klub është futur në garë për shërbimet e talentit argjentinas.
Sipas gazetarit turk Yakup Çinar, Galatasaray ka shprehur interes për transferimin e mesfushorit 18-vjeçar, i cili po kërkon më shumë minuta në ekipin e parë pas një sezoni debutues zhgënjyes në "Santiago Bernabeu".
Raportimet e fundit bëjnë të ditur se interesi për Mastantuonon po rritet në të gjithë Evropën, me disa klube që po monitorojnë nga afër situatën e tij.
Sipas Çinar, Galatasaray e sheh talentin e Real Madridit si zgjidhjen ideale për rolin e numrit 10 dhe beson se mund ta bindë lojtarin të transferohet për të pasur më shumë hapësira në formacion.
Raporti thekson se drejtuesit e klubit turk janë të vetëdijshëm se Mastantuono dëshiron më shumë kohë loje, pasi nuk arriti të fitonte një vend të qëndrueshëm në formacion gjatë sezonit të tij të parë në Madrid.
🔥 SICAK GELİŞME
🟡🔴 @yakupcinar: Galatasaray, Real Madrid'in 18 yaşındaki genç oyuncusu Franco Mastantuono'yla yakından ilgileniyor! 10 numara adaylarından biri... Süre bulmak adına Real Madrid'den ayrılmayı planlıyor.
Canlı: https://t.co/VKq4snepVh pic.twitter.com/tQ538ooSCV
— Dici Futbol (@dicifutbol) July 9, 2026
Me konkurrencën që pritet të bëhet edhe më e fortë nën drejtimin e Jose Mourinhos, një largim, qoftë në formë huazimi apo transferimi të përhershëm, po konsiderohet gjithnjë e më i mundshëm.
18-vjeçari e pati të vështirë të siguronte minuta si nën drejtimin e Xabi Alonsos, ashtu edhe të Alvaro Arbeloas, duke mos arritur asnjëherë të vendosej rregullisht në formacionin titullar.
Më herët gjatë kësaj vere, edhe Villarreali kishte shqyrtuar mundësinë e transferimit të Mastantuonos, duke synuar ta mbante atë në La Liga, por bisedimet mes palëve nuk u konkretizuan në një marrëveshje./Telegrafi/