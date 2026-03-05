Sunny Hill Festival 2026 po vjen, biletat Believers tani janë në shitje!
Sot nis zyrtarisht kapitulli i ri për Sunny Hill Festival 2026.
Me daljen në shitje të biletave Believers, festivali hap fazën e parë për edicionin e vitit 2026, duke ftuar fansat më besnikë të bëhen të parët që sigurojnë vendin e tyre në një nga festivalet më të përfolura të Evropës për tre vjet rresht.
Believers janë tradicionalisht grupi i parë i biletave dhe ofrojnë çmimin më të ulët për gjithë edicionin e festivalit me qasje në të gjitha skenat, duke shpërblyer ata që besojnë në përvojën e Sunny Hill përpara se të zbulohet lineup-i i artistëve. Programi i plotë i këtij edicioni do të publikohet pasi të përfundojë kjo fazë e biletave - një moment që çdo vit shndërrohet në një nga zbulimet më të shumëpritura të verës dhe festivaleve në gjithë Evropën Juglindore dhe përtej.
Pas një edicioni rekord vitin e kaluar, Sunny Hill Festival hyn në vitin 2026 me plane edhe më të mëdha. Në vitin 2025 festivali mirëpriti pjesëmarrës nga mbi 60 vende të botës, duke gjeneruar rreth 22 milionë euro ndikim direkt ekonomik për Kosovën dhe duke çuar kapacitetet e akomodimit në vend në gati 99% të rezervuara gjatë ditëve të festivalit.
Rritja e festivalit ka qenë e qëndrueshme çdo vit, me një zgjerim që në disa edicione ka arritur deri në 30%, duke e kthyer Sunny Hill në një nga ngjarjet kulturore dhe muzikore me ndikimin më të madh në rajon.
Ky sukses është reflektuar edhe në vlerësimet ndërkombëtare: për tre vite radhazi, Sunny Hill Festival është renditur ndër Top 10 festivalet më të mira në Evropë (kategorinë mid-size), sipas Shoqatës Evropiane të Festivaleve të Muzikës me seli në Holandë.
Edicioni i vitit 2026 pritet të jetë edhe më i madh i Sunny Hill Festival. Organizatorët paralajmërojnë një festival më të madh se kurrë më parë, me më shumë artistë ndërkombëtarë, më shumë skena, një program edhe më të zgjeruar dhe një audiencë globale që vazhdon të rritet çdo vit.
Për disa ditë çdo verë, Prishtina shndërrohet në destinacionin më interesant evropian të muzikës, kulturës dhe energjisë rinore. Qindra gazetarë dhe media prestigjioze ndërkombëtare - përfshirë The New York Times, BBC, The Guardian, Vogue, Elle dhe shumë të tjera – kanë raportuar ndër vite nga Sunny Hill, duke e prezantuar Kosovën para qindra miliona njerëzve në mbarë botën.
Me nisjen e shitjes së biletave “Believers”, fillon zyrtarisht numërimi mbrapsht për një tjetër verë që pritet ta vendosë Prishtinën në qendër të hartës globale të festivaleve.
Sunny Hill Festival 2026 po vjen - dhe fansat e parë që i marrin biletat e tyre shpejtë do të bëhen pjesë e përvojës së paharrueshme të këtij edicioni.