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Ndeshja e shtatë e raundit të 1/16-ave në Kupën e Botës FIFA 2026 midis Meksika dhe Ekuadori është shtyrë për shkak të kushteve të këqija atmosferike në Mexico City.

Takimi, i planifikuar fillimisht të nisë në orën 03:00 sipas kohës lokale, nuk ka mundur të fillojë në orar për shkak të një stuhie që ka përfshirë zonën e stadiumit legjendar Estadio Azteca.

Sipas njoftimeve zyrtare, fillimi i ndeshjes është shtyrë me një orë dhe tani pritet të nisë në orën 04:00 sipas kohës lokale në Kososvë.

Organizatorët po monitorojnë nga afër situatën e motit, ndërsa të dyja kombëtaret janë gati për të zbritur në fushë sapo të krijohen kushtet e sigurta për zhvillimin e ndeshjes. /Telegrafi/

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