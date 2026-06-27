Spanja e eliminon Uruguain nga Kupa e Botës, kualifikohet në fazën tjetër
Kombëtarja e Spanjës ka shënuar fitore ndaj Uruguait, për t’i eliminuar nga Kampionati Botëror 2026 si dhe siguruar një vend në fazën tjetër.
“La Roja” fitoi me rezultat minimal 0-1, sfidë ku dominuan në posedim, por mungoi finalizimi i rasteve.
Ishte mbrojtësi Alex Baene që bëri heroin për Spanjën për të shënuar nga një pozitë jo e lehtë, goditje e cila befasisht nuk u ndalë nga portieri i Uruguait, me këtë të fundit që bëri një ndërhyrje të zbehet.
Spanja kishte më shumë raste shënimi edhe në pjesën e dytë, ku Ferran Torres goditi traversën si dhe rrezikuan me Dani Olmon, por pa sukses.
Kësisoj, Spanja avancon nga faza e grupeve si lider i grupit H me shtatë pikë, ndërsa Uruguai përshëndetet me Botërorin pasi ka vetëm dy pikë./Telegrafi/
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