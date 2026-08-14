Albi Mall Superliga e Kosovës rikthehet me emocionet e garës së re, ndërsa sot (e premte) fillon edicioni i ri 2026/26 me ndeshjen e parë zhvillohet që do të luhet në Drenas.

Pritjes i erdhi fundi. Superliga e Kosovës nis sot zyrtarisht sezonin 2026/27, me përballjen mes Feronikelit ’74 dhe Gjilanit që do të hapë siparin e kampionatit.

Në stadiumin “Rexhep Rexhepi” në Drenas, drenicasit do ta presë gjilanasit në një sfidë që nis nga ora 16:30.

Kjo do të jetë ndeshja e vetme e Superligës që zhvillohet sot, duke i dhënë kështu startin një edicioni të ri të elitës së futbollit kosovar.

Edicioni i ri i Superligës së Kosovës nis të premten, derbi i javës së parë zhvillohet të dielën në mbrëmje

Dy skuadrat synojnë ta nisin kampionatin me këmbën e mbarë, ndërsa tri pikët në hapje mund të kenë rëndësi të madhe për vazhdimin e sezonit.

Pas kësaj përballjeje, java e parë do të vazhdojë të shtunën dhe të dielën, ndërsa vëmendja kryesore të dielën do të jetë te derbi mes Prishtinës dhe Ballkanit në stadiumin “Fadil Vokrri”. /Telegrafi/

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