Sofia Vergara tërheq vëmendjen me veshjen e saj gjatë një nate në Paris
Sofia Vergara tërhoqi vëmendjen me një paraqitje mbresëlënëse gjatë një nate në Paris të enjten.
Aktorja 53-vjeçare, e cila së fundmi udhëtoi drejt Francës për t’u bashkuar me yjet gjatë Javës së Modës në Paris, ndaloi në Hotel Costes në zemër të qytetit së bashku me disa miq.
Ylli i Modern Family tërhoqi vëmendjen me një korset prej lëkure të zezë me një dekolte të thellë në pjesën e përparme.
Vergara kombinoi korsetin me një fund të zi me detaje me dantellë në fund, si dhe me këpucë të zeza me gishta të hapur.
Ylli kolumbiano-amerikan kompletoi pamjen me një pallto të gjatë të zezë, të vënë mbi supet e saj.
Flokët e gjatë kafe të Vergaras ishin të ndarë në mes dhe binin lehtësisht mbi shpatulla në valë të buta.
Aktorja kompletoi veshjen me një palë vathë ari, një byzylyk të shndritshëm dhe unaza në duar.
Në dorë mbante një çantë të vogël të zezë për të mbajtur disa sende që i duheshin gjatë kësaj daljeje nate.