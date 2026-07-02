Skuadra gjermane synon transferimin e dy futbollistëve kosovarë, Lustrinelli dëshiron ribashkimin me mesfushorët
Union Berlin po synon të forcojë skuadrën për sezonin e ri, me dy mesfushorë që kanë qenë vendimtarë në suksesin e FC Thun, nën drejtimin e trajnerit Mauro Lustrinelli.
Sipas raportimeve në mediat e ndryshme zvicerane dhe gjermane , Lustrinelli, i cili sezonin e kaluar udhëhoqi Thun drejt një titulli surprizë kampioni në Zvicër, po kërkon të ribashkohet me lojtarët që ishin shtylla kryesore e atij suksesi, për të ndërtuar një projekt konkurrues në Bundesligë.
Në listën e dëshirave të trajnerit përmenden Valmir Matoshi, reprezentues i Kosovës, dhe Kastriot Imeri, reprezentues i Zvicrës. Të dy mesfushorët ishin pjesë kyçe e Thun në sezonin historik të shpalljes kampion, duke formuar një dyshe të rëndësishme në mesfushë dhe duke luajtur rol vendimtar në stabilitetin dhe kreativitetin e skuadrës.
Valmir Matoshi dhe Kastriot Imeri mund të luajnë sërish së bashku, por tani në Bundesliga te Union Berlini
Trajneri Lustrinelli dëshiron që këtë dyshe ta ketë sërish në dispozicion edhe te Union Berlin, duke besuar se njohja e tyre me sistemin e tij të lojës mund të ndihmojë në adaptimin e shpejtë të ekipit në Bundesliga.
Matoshi, i cili ka qenë një nga lojtarët më të spikatur në sezonin e fundit me Thun, shihet si një profil që përshtatet në mënyrë ideale me stilin e lojës së Lustrinellit, ndërsa Imeri ka ofruar balancë dhe kreativitet në mesfushë gjatë gjithë kampanjës.
26-vjeçari Matoshi regjistroi 30 paraqitje në kampionat, me 6 gola dhe 8 asistime, ndërsa të dy lojtarët mbeten nën kontratë me klubet e tyre aktuale, çka e bën çdo transferim të mundshëm të varur nga negociatat e afërta gjatë merkatos verore. /Telegrafi/