Skenari i çmendur: Barcelona mund ta festojë titullin e kampionit nëse e mposht Real Madridin midis “Camp Nou”
Fundjava perfekte e Pashkëve për Barcelonën i ka afruar katalanasit shumë pranë mbrojtjes së titullit në La Liga, pasi kanë rritur diferencën ndaj rivalit më të afërt, Real Madridit, në shtatë pikë.
Trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, i cili kishte marrë vlerësime të mëdha pas eliminimit të Manchester Cityt të Pep Guardiolës në Ligën e Kampionëve, mori përgjegjësinë për humbjen tronditëse ndaj Mallorcas, një rezultat që duket se i dha edhe më shumë shtysë liderit të kampionatit.
Barcelona u turpërua me rezultat 4-0 nga Atletico Madridi në gjysmëfinalen e Kupës së Mbretit në Metropolitano, por reagoi menjëherë, duke mos lejuar që ajo humbje t’i ndikojë, edhe pse e gjeti veten në disavantazh në ndeshjen e radhës.
Katalanasit përfituan edhe nga vendimet e mëdha të gjyqtarëve dhe shfrytëzuan epërsinë numerike, kur Robert Lewandowski realizoi në kohën shtesë, duke përfituar nga rikthimi i topit pas pritjes së Juan Musso, për të mposhtur portierin rezervë të Atletico Madridit.
Një barazim, pas humbjes së Real Madridit, nuk do të ishte rezultat i keq për Barcelonën, por fitorja i ka afruar edhe më shumë drejt titullit. Tani, ata po ëndërrojnë ta sigurojnë titullin e dytë radhazi pikërisht kundër rivalit të përjetshëm, kur madrilenët të vizitojnë Katalonjën muajin e ardhshëm.
Me plot 64 tituj të La Ligas mes tyre, El Clasico ka qenë gjithmonë vendimtar në luftën për kreun e futbollit spanjoll. Përballjet mes Barcelonës dhe Real Madridit shpesh kanë përcaktuar fatin e kampionatit, megjithëse madrilenët nuk arritën ta shfrytëzojnë plotësisht fitoren në Clasicon e parë të sezonit 2025–26 në tetor.
Avantazhi aktual prej shtatë pikësh i Barcelonës do të thotë se ata mund të shpallen kampionë me një fitore ndaj Real Madridit në Camp Nou më 10 maj.
Kjo mund të ndodhë nëse të dy ekipet fitojnë katër ndeshjet e ardhshme në La Liga. Barcelona do të përballet me Espanyolin, Celta Vigon, Getafen dhe Osasunan, ndërsa Real Madridi me Gironën, Alavesin, Real Betisin dhe Espanyolin.
Megjithatë, me ndeshjet e çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve dhe faktin që dy skuadrat kanë gjithsej nëntë humbje këtë sezon, mbajtja e një ecurie perfekte nuk është aspak e sigurt.
Barcelona duhet të jetë shtatë, tetë ose nëntë pikë përpara para Clasicos për ta siguruar titullin me fitore në atë ndeshje. Madje, katalanasit mund ta mbyllin garën edhe para përballjes së majit, nëse fitojnë tri ndeshjet e ardhshme dhe Real Madridi i humb të gjitha.
Për skuadrën e Hansi Flick, ta mposhtësh rivalin më të madh dhe të shpallesh kampion i Spanjës do të ishte skenari ideal. Megjithatë, Barcelona nuk do të kishte asgjë kundër nëse titulli sigurohet edhe para 10 majit.
Kjo, në teori, do të sillte një “pasillo” nga Real Madridi. Por jo domosdoshmërisht. Barcelona e përjetoi këtë në vitin 2008 kur duartrokiti madrilenët në Santiago Bernabeu para një humbjeje 4-1, ndërsa Real Madridi në raste të tjera ka refuzuar ta bëjë një gjë të tillë.
Skuadra e drejtuar nga Zinedine Zidane refuzoi “pasillon” në sezonin 2017–18, ndërsa më herët gjatë këtij viti, Kylian Mbappe thuhet se u ka kërkuar bashkëlojtarëve të mos e bëjnë këtë gjest pas triumfit të Barcelonës në Superkupën e Spanjës./Telegrafi/