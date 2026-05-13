Aro Muric pranë La Ligës? Klubi spanjoll futet fuqishëm në garë
Portieri i Kombëtares së Kosovës, Arijanet Muric, mund ta vazhdojë karrierën në elitën e futbollit spanjoll, pasi klubi i njohur spanjoll Valencia ka shfaqur interes serioz për shërbimet e tij.
Mediumi spanjoll “Cadena Ser” raporton se Valencia po shqyrton mundësinë e transferimit të Muricit gjatë afatit kalimtar veror, teksa klubi kërkon një portier me përvojë dhe kosto më të përballueshme financiare.
Sipas raportimeve, drejtuesit e Valencias e shohin reprezentuesin kosovar si një alternativë më të favorshme krahasuar me portierin spanjoll Julen Agirrezabala, për të cilin do të nevojitej një investim më i madh ekonomik.
Vetë Murici të mërkurën konfirmoi se nuk do të vazhdojë te Sassuolo, skuadër ku ishte i huazuar sezonin e kaluar.
Megjithëse ai ka kontratë me Ipswich Town deri në vitin 2028, mediat britanike raportojnë se rikthimi i tij në klubin anglez nuk është në planet e trajnerit për sezonin e ri.
26-vjeçari kishte paraqitje të mira gjatë aventurës së tij në Itali, duke rikthyer formën dhe besimin pas periudhave të vështira në futbollin anglez.
Performancat e tij kanë tërhequr vëmendjen e disa klubeve evropiane, ndërsa Valencia mbetet një nga ekipet më të interesuara për transferimin e tij.
Kalimi në La Liga do të ishte një hap i rëndësishëm në karrierën e Muricit, i cili synon të mbetet portieri kryesor i Kosovës edhe në ciklin e ardhshëm kualifikues. /Telegrafi/