Skandaloze: Tifozët e Zenitit shfaqin banerin “Kosova është Serbi”
Tifozët e skuadrës ruse Zenit sërish kanë dalë me një baner skandaloz, duke e vendosur Kosovën si pjesë të Serbisë.
Në përballjen ndaj ekipit nacionalist Red Star, tifozët e klubit rus vazhduan me luftën kundër Kosovës.
“Kosova është Serbi”, thuhet në një nga banerët e Zenitit, ndërsa në tjetrin shkruhej “Jetë të gjatë Rusisë dhe Serbisë”.
Kjo nuk është hera e parë që klubet ruse kur luajnë ndaj atyre serbe shfaqin banerë kundër Kosovës, ngase raportet mes dy shteteve mbesin të ngushta./Telegrafi/
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