Sinan Vllasaliu pritet të këndojë në dasmën e Dua Lipës me Callum Turner?
Superylli me famë botërore, Dua Lipa, raportohet se i ka dhënë fund beqarisë në fshehtësi të plotë. Sipas materialit, më 31 maj këngëtarja ka kurorëzuar dashurinë me partnerin e saj, aktorin Callum Turner, në një ceremoni tejet private në Londër.
Megjithatë, duket se ky ka qenë vetëm një hap i parë, pasi “festa e vërtetë” pritet të zhvillohet ditët në vijim.
Mediat italiane po raportojnë se një mega-festë dasme do ta “ndezë” Sicilinë, ku eventit i janë lidhur pritshmëri të mëdha. Thuhet se organizimi do të mbahet në ambientet luksoze dhe magjepsëse të Villa Valguarnera, ku pritet të mblidhen emra të mëdhenj nga Hollywood-i dhe industria botërore e muzikës.
Edhe pse gjithçka po mbahet hermetike, raportimet e fundit flasin për një listë të mundshme të ftuarish dhe performuesish ku përmenden emra si Elton John, Charli XCX, si dhe figura të rëndësishme të modës globale.
Pavarësisht sekreteve që e rrethojnë këtë ngjarje, një detaj – sipas burimeve – duket se është i sigurt: në këtë organizim treditor pritet të mos mungojë as atmosfera shqiptare.
Burime të sigurta i kanë bërë të ditur Prive By Liberta Spahiu se në dasmën e Dua Lipës do të performojë Sinan Vllasaliu, një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të muzikës shqiptare.
Me hitet e tij të njohura dhe ritmin që zakonisht i ngre të gjithë në këmbë, prania e Sinan Vllasaliut pritet t’i japë një “shije” të veçantë kësaj dasme VIP, duke dëshmuar edhe njëherë lidhjen e fortë të Dua Lipës me rrënjët e saj.
Mbetet të shihet nëse në mesin e të ftuarve apo performuesve do të ketë edhe emra të tjerë nga estrada shqiptare. /Telegrafi/