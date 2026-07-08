Si Real Madridi fitoi mbi 100 milionë euro këtë verë nga shitja e lojtarëve që nuk luajnë në klubin mbretëror
Real Madridi ka arritur në mënyrë inteligjente të gjenerojë mbi 108 milionë euro këtë verë, duke shitur disa prej talenteve të akademisë së tij që nuk ishin pjesë e ekipit të parë.
Këto shitje fitimprurëse kanë financuar plotësisht afrimet e reja të trajnerit Jose Mourinho, pa i kushtuar klubit spanjoll asnjë euro nga buxheti i tij.
Madje, klubi ka punuar që disa prej tyre të kthehen me klauzola në kontratat e reja.
Nico Paz – 60 milionë euro
Talenti shumë i vlerësuar i akademisë së Real Madridit u shit te klubi italian Como, duke u bërë lojtari i dytë më i shtrenjtë i dalë nga akademia e klubit madrilen.
Víctor Munoz – 20 milionë euro
Pas një periudhe të shkëlqyer gjatë huazimit te Osasuna, anësori i talentuar iu bashkua Liverpoolit, duke i sjellë Real Madridit një përfitim të madh financiar.
Mario Gila – 15 milionë euro
Mbrojtësi qendror spanjoll kompletoi zyrtarisht një transferim të rëndësishëm gjatë verës, duke i sjellë një shumë të konsiderueshme klubit madrilen pas kalimit te Milani.
Álvaro Rodríguez – 15 milionë euro
Sulmuesi uruguaian u transferua te Bournemouth në një marrëveshje fitimprurëse, duke shtuar të ardhura të tjera në arkat e kampionëve.
Mario Martín – 3.5 milionë euro
Marrëveshja për transferimin e mesfushorit punëtor solli një shumë të mirë për Real Madridin, duke e çuar totalin e shitjeve të lojtarëve të akademisë gjatë kësaj vere mbi shifrën e 100 milionë eurove.
Sergio Arribas – 12.5 milionë euro
Sulmuesi me instinkt të mirë para portës është pranë një transferimi të kushtueshëm te Benfica, marrëveshje që pritet t’i sjellë Real Madridit një tjetër përfitim financiar.
Formula e Real Madridit
Klubi madrilen përdor në mënyrë perfekte një formulë të zgjuar, duke mbajtur 50 për qind të të drejtave ekonomike të lojtarëve për transferimet e ardhshme.
Kjo strategji i lejon Real Madridit të maksimizojë fitimet nga lojtarët që vendos t’i shesë, edhe në rastet kur ata nuk bëhen pjesë e skuadrës së parë. /Telegrafi/