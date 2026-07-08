ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Real Madridi ka arritur në mënyrë inteligjente të gjenerojë mbi 108 milionë euro këtë verë, duke shitur disa prej talenteve të akademisë së tij që nuk ishin pjesë e ekipit të parë.

Këto shitje fitimprurëse kanë financuar plotësisht afrimet e reja të trajnerit Jose Mourinho, pa i kushtuar klubit spanjoll asnjë euro nga buxheti i tij.

Madje, klubi ka punuar që disa prej tyre të kthehen me klauzola në kontratat e reja.

Nico Paz – 60 milionë euro

Talenti shumë i vlerësuar i akademisë së Real Madridit u shit te klubi italian Como, duke u bërë lojtari i dytë më i shtrenjtë i dalë nga akademia e klubit madrilen.

Víctor Munoz – 20 milionë euro

Pas një periudhe të shkëlqyer gjatë huazimit te Osasuna, anësori i talentuar iu bashkua Liverpoolit, duke i sjellë Real Madridit një përfitim të madh financiar.

Mario Gila – 15 milionë euro

Mbrojtësi qendror spanjoll kompletoi zyrtarisht një transferim të rëndësishëm gjatë verës, duke i sjellë një shumë të konsiderueshme klubit madrilen pas kalimit te Milani.

Álvaro Rodríguez – 15 milionë euro

Sulmuesi uruguaian u transferua te Bournemouth në një marrëveshje fitimprurëse, duke shtuar të ardhura të tjera në arkat e kampionëve.

Mario Martín – 3.5 milionë euro

Marrëveshja për transferimin e mesfushorit punëtor solli një shumë të mirë për Real Madridin, duke e çuar totalin e shitjeve të lojtarëve të akademisë gjatë kësaj vere mbi shifrën e 100 milionë eurove.

Sergio Arribas – 12.5 milionë euro

Sulmuesi me instinkt të mirë para portës është pranë një transferimi të kushtueshëm te Benfica, marrëveshje që pritet t’i sjellë Real Madridit një tjetër përfitim financiar.

Formula e Real Madridit

Klubi madrilen përdor në mënyrë perfekte një formulë të zgjuar, duke mbajtur 50 për qind të të drejtave ekonomike të lojtarëve për transferimet e ardhshme.

Kjo strategji i lejon Real Madridit të maksimizojë fitimet nga lojtarët që vendos t’i shesë, edhe në rastet kur ata nuk bëhen pjesë e skuadrës së parë. /Telegrafi/

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