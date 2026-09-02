Si ndryshoi drejtimi i transferimit të Woltemade: Nga Barcelona te Juventusi
Nick Woltemade ishte një prej emrave që iu ofrua Barcelonës gjatë ditëve të fundit të afatit kalimtar, por sulmuesi gjerman përfundoi duke zgjedhur Juventusin.
Sipas mediumit spanjoll Mundo Deportivo, Barcelona e shqyrtoi mundësinë e transferimit të 24-vjeçarit në një moment kur e ardhmja e tij te Newcastle ishte e paqartë. Megjithatë, drejtuesit katalanas kishin marrë tashmë vendimin për të afruar Gabriel Jesusin nga Arsenali.
Në kohën kur emri i Woltemade u shfaq në radarët e Barcelonës, braziliani ishte shumë pranë kalimit në “Camp Nou”, ndërsa negociatat po zhvilloheshin larg vëmendjes së publikut.
Woltemade ishte transferuar te Newcastle nga Stuttgart për 75 milionë euro pas një sezoni të shkëlqyer në Gjermani, por nuk arriti të siguronte rolin e dëshiruar në Angli. Kjo bëri që emri i tij të lidhej me disa klube të mëdha evropiane, përfshirë Borussia Dortmundin dhe Atletico Madridin.
Në fund, Juventusi veproi më shpejt se rivalët dhe arriti marrëveshje me Newcastle për huazimin e sulmuesit deri më 30 qershor 2027.
Vendimi i Woltemade për t’iu bashkuar klubit torinez lidhet edhe me mundësinë për të pasur më shumë minuta dhe një rol më të rëndësishëm në skuadër.
Nick 🤩 pic.twitter.com/pQn8T1Intx
— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026
Trajneri Luciano Spalletti e sheh gjermanin si një sulmues me karakteristika të veçanta, falë forcës fizike, lojës me shpinë nga porta dhe prezencës së tij në zonën kundërshtare.
Kështu, një lojtar që për një moment u përfol për Barcelonën, përfundoi te Juventusi, ku synon të rigjejë vazhdimësinë dhe të tregojë potencialin e tij në Serie A. /Telegrafi/