“Lajmet ishin të vërteta, por doja të qëndroja te Interi” - Lautaro flet për interesimin e Barcelonës
Lautaro Martínez ka folur për herë të parë për interesimin e Barcelonës dhe zërat që e lidhën me një transferim te klubi katalanas gjatë afatit kalimtar të verës.
Kapiteni i Interit, duke folur për Sky Italia në “Gran Gala del Calcio”, konfirmoi se thashethemet për një transferim ishin të vërteta, por theksoi se dëshira e tij ishte të vazhdonte në “San Siro”.
“Kur vijnë këto oferta dhe telefonata, është gjithmonë një kënaqësi, sepse do të thotë se po punon për të qëndruar në majë. Thashethemet ishin të vërteta, por unë i kam shumë të qarta idetë dhe objektivat e mi”, deklaroi Lautaro.
Sulmuesi argjentinas bëri të qartë se nuk kishte dëshirë të largohej nga Interi.
“Doja të qëndroja këtu me shokët e mi të ekipit dhe me këtë bazë tifozësh të mrekullueshme. Do të qëndroja përgjithmonë dhe, për sa kohë që ata më duan, do të jem këtu”, shtoi ai.
Lautaro gjithashtu theksoi lidhjen e veçantë që ka me klubin zikaltër.
“Interi do të thotë gjithçka për mua: krenari, lumturi dhe dëshirë për të vazhduar. Kam zgjedhur të qëndroj përsëri këtu dhe dua të bëj gjëra të mëdha me Interin”, u shpreh kapiteni.
Interesimi i Barcelonës për Lautaron u bë më i fortë pas pasigurisë rreth transferimit të Julián Álvarez, por në fund argjentinasi vendosi të qëndrojë në Milano.
Kështu, pavarësisht interesimit nga një prej klubeve më të mëdha të Evropës, Lautaro zgjodhi të vazhdojë aventurën me Interin, ku është shndërruar në një prej figurave kryesore të skuadrës dhe kapiten i saj. /Telegrafi/