Shumë legjenda të La Ligës janë në kërkim të klubeve të reja
Një numër i madh legjendash të La Ligas po kërkojnë një ekip të ri, duke i bërë ata një nga mundësitë më të mëdha në tregun spanjoll të transferimeve.
Lojtarë si Dani Carvajal, Sergio Ramos dhe Dani Parejo kanë skaduar të gjithë kontratat me klubet e tyre përkatëse dhe mbeten të disponueshëm, ndërsa disa ekipe në të gjithë Evropën dhe destinacione të tjera po shqyrtojnë nënshkrimin e tyre me transferime falas.
Mundësia e nënshkrimit falas të lojtarëve me përvojë ndërkombëtare e bën këtë grup veteranësh një mundësi tërheqëse për klubet që kërkojnë të forcojnë skuadrat e tyre pa një investim të madh. Edhe pse mosha e disa prej tyre kufizon transferimet, historia e tyre e mban tregun të hapur dhe aktiv gjatë gjithë verës.
Emri i Dani Carvajal, 34 vjeç, kryeson listën. Mbrojtësi i djathtë i dha fund qëndrimit të tij 13-sezonal te Real Madridi, ku fitoi 27 tituj, përfshirë gjashtë trofe të Ligës së Kampionëve, dhe tani i jep përparësi vazhdimit të karrierës së tij në një ligë evropiane konkurruese.
Interi duket të jetë klubi që ka treguar më shumë interes, megjithëse lojtari ka edhe oferta nga Arabia Saudite, Katari dhe MLS.
Një tjetër emër i spikatur është Sergio Ramos, 40 vjeç , i cili ende nuk e ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli. Qendërmbrojtësi i lindur në Seville mbetet një lojtar i lirë dhe synon të vazhdojë të luajë nëse merr një ofertë që e gjen tërheqëse.
Në të njëjtën kohë, ai mbetet i përfshirë në diskutime në lidhje me të ardhmen e Sevillas, megjithëse të dyja çështjet po përparojnë veçmas.
Situata e Ramos vazhdon të gjenerojë interes në tregun e transferimeve për shkak të historisë së tij mbresëlënëse. Ish-lojtari i Real Madridit dhe Sevillas është ende duke shqyrtuar opsionet e tij, ndërsa mbetet pa klub vetëm disa javë para mbylljes së afatit kalimtar të verës.
Situata e Parejos po tërheq gjithashtu vëmendjen. Mesfushori 37-vjeçar i dha fund kohës së tij te Villarreal në fund të sezonit të kaluar dhe ka deklaruar publikisht qëllimin e tij për të vazhduar të luajë futboll.
Në ditët e fundit, Parejo është lidhur me Racing Santander, të cilët po kërkojnë t’i shtojnë përvojë skuadrës së tyre pasi kanë siguruar një vend në La Liga. Për momentin, nuk është arritur asnjë marrëveshje, megjithëse mesfushori veteran mbetet një nga agjentët e lirë më të kërkuar në tregun spanjoll.
Krahas tyre janë edhe futbollistë të tjerë me të kaluar në La Liga si Thomas Partey, Pedro Rodriguez, Dani Ceballos, Nabil Fekir, William Carvalho, Cedric Bakambu, Chimy Avila, Diego Rico, Joselu, Adama Traore, Alexis Sanchez dhe James Rodriguez gjatë javëve të ardhshme për të zgjidhur të ardhmen e tyre. /Telegrafi/